El gif que muchos dicen poder "escuchar"

Ya hemos visto anteriormente algunas imágenes que pueden engañar a tu cerebro, haciéndote creer en algo que en realidad puede ser sumamente diferente.

Sin embargo, el siguiente caso resulta más llamativo ya que además involucra la audición. Se trata de un gif creado hace 10 años por el artista británico conocido como Happy Toast, archivo que si bien no posee sonido, miles de personas aseguran que sí escuchan algo.

En la animación aparecen dos torres de alta tensión, las que ponen a “saltar la cuerda” a otra. En el preciso momento en que la tercera cae, varios aseguran percibir un leve sonido.

Does anyone in visual perception know why you can hear this gif? pic.twitter.com/mcT22Lzfkp

— Lisa DeBruine 🏳️‍🌈 (@lisadebruine) December 2, 2017