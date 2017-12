La verdad tras la joven iraní operada 50 veces para lucir como Angelina Jolie

La semana pasada el mundo se estremecía al conocer la historia de Sahar Tabar, una joven de 19 años oriunda de Teherán (Irán) que supuestamente se había sometido a 50 cirugías para lucir como Angelina Jolie.

La imagen de la mujer se volvió viral y comenzaron a surgir rumores de todo tipo, como que por ejemplo vivía bajo un régimen extremo para mantenerse en 40 kilos, un peso muy peligroso en términos médicos.

Tras hacerse famosa gracias al poder de internet, Sahar decidió aclarar las cosas y contar la verdad de sus fotos en otra cuenta de Instagram que luego borró.

De acuerdo al portal Snope, especializado en validar o invalidar rumores de internet, la joven reveló que la historia sería una completa mentira, y a pesar que sí se ha sometido a varias operaciones, no son 50 como especularon los medios. Además afirmó que sus fotos son producto del maquillaje y photoshop.

“Pienso que estas personas probablemente viven en el siglo XVIII y no han visto ni oído hablar de tecnología o maquillaje y por eso están realmente sorprendidos”, escribió.

Posteriormente concedió una entrevista al medio ruso RIA Novosti donde reiteró sus declaraciones. “Cada vez que publico una foto, hago que mi cara sea más divertida y graciosa. Es una forma de autoexpresión, una especie de arte. Mis fans saben que esta no es mi cara real”, aclaró.

“Me he operado la nariz, me he aumentado los labios y también me hice una liposucción. No veo nada terrible en las operaciones. Muchas personas se hacen este tipo de procedimientos en todo el planeta”, detalló Tabar.

Durante la conversación también señaló que no tiene intención de parecerse ni a Jolie ni a la protagonista de la película de Tim Burton, El cadáver de la novia. “Ahora puedo ver que tengo algo en común con ellas, pero yo misma soy mi musa y parecerme a alguien no es mi objetivo”, destacó y agregó que no pesa 40 kilos como decían, sino que 54.

