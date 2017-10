Hombre se rehúsa a apagar un cigarrillo en gasolinera y recibe una inolvidable lección

A veces, hay lecciones que aprendemos de la peor forma, sobre todo si nos empeñamos en hacer las cosas a nuestra manera, incluso rompiendo las reglas.

Eso fue lo que le pasó a un obstinado conductor que, de paso por una gasolinera en Sofía, Bulgaria, insistía en mantener prendido un cigarrillo entre combustibles altamente inflamables.

Para la mayoría parece lógico que en un lugar como éste no se pueda prender fuego, sin embargo, este hombre insistió en su falta, aunque fue advertido por el personal de la estación de servicio, consignó el periódico español El País.

Y si el hombre no se da cuenta de que está poniendo en peligro su vida y también la del resto de las personas que están en el lugar, es mejor que alguien lo ponga en su lugar, así que eso hizo uno de los empleados.

En el video captado por las cámaras de seguridad se puede ver que este “heroico bombero” rocía con un extintor al cliente, cansado de su impertinencia, y no queda duda de que le apagó su cigarro, pero también de que no le quedarán ganas de volver a encender uno donde NO se debe.