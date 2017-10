El ingenioso y extraño método de una profesora para probar la honestidad de sus alumnos

En medio de la desesperación por obtener una calificación positiva, muchos alumnos -de todos los niveles- optan por copiar en las evaluaciones con tal de no reprobar.

Sin embargo, esta actitud arriesga a los involucrados a una sanción aún peor que ser mal calificados en la evaluación, pero aún así algunos de todas formas lo hacen.

Lo anterior muy bien lo sabía la profesora del tuitero Joseph Morales, quien empleó un ingenioso (y algo espeluznante) método para asegurarse de sancionar a quienes copiaran durante su evaluación.

Así lo registró el alumno en su cuenta de Twitter, volviéndose viral en pocos minutos.

“Mi profesora se fue de la sala durante una evaluación así que todos empezamos a comentar las respuestas. Cuando miré hacia arriba allí estaba mirándome fijamente”, escribió junto a una foto en la que parece la mujer mirando desde una ventana en el techo.

My teacher left the room during a test so we all started sharing answers. Then I look up and she was staring right at me 😳👩🏽‍🏫😩 pic.twitter.com/yPMpgazbMv

— Me (@josephxmorales) 26 de septiembre de 2017