"No vengas a Chile si...": venezolano expone 7 cosas que algunos no tolerarían en Chile

Manuel es un youtuber (zamanuelzz) que lleva 10 años en Chile y si bien su primer amor sigue siendo Venezuela, país donde nació, ha podido encontrar muchos encantos y oportunidades que lo tienen feliz de ser un chileno más.

Con 11 mil suscriptores, su último video exitoso se llama “No vengas a Chile si…”, dedicado a sus compatriotas que de venir a nuestro país tendrían que aceptar, tolerar y acostumbrarse a vivir, pero lo anterior sin una connotación negativa.

Entre las recomendaciones para venir a nuestro país se encuentra “no vengas a Chile si no te gustan los temblores”. Claro, porque ser uno de los lugares más sísmicos del mundo podría asustar a cualquier temeroso de los movimientos telúricos.

Dentro de las razones que más destacan está “no vengas a Chile si no te gusta trabajar”. Según su autor, Santiago, donde él vive, es una de las ciudades más caras de América Latina, por lo que advierte no venir si no “trabajarás muchísimo”, porque sólo así podrás vivir dignamente y ahorrar.

El venezolano residente en Chile se refiere a varias otras indicaciones como, “si no soportas estar lejos de tu familia”, “si no te gusta el frío”, entre otros, puede que no toleres.

La secuencia ha tenido una gran popularidad, alcanzando las 57.262 visualizaciones y 1.000 me gusta. Y la puedes ver a continuación: