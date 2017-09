Abuelitos recrean su matrimonio al percatarse que no tenían fotos de su boda

Que sorte nossa poder fazer parte disso ♥️ Era 1957 quando eles começaram a escrever essa história. O avô preparava o quintal, a tia fazia o bolo, a madrinha costurava o vestido. Era o dia do casamento da Rosinha e do menino Russo. A família reunida para festejar. No coração deles a FÉ de construir uma vida boa juntos. Eles nem imaginavam que seriam pais e 9 filhos, 16 netos e 4 bisnetos e que estariam vendo tudo isso 60 anos depois. Tudo guardado na lembrança, porém…eles não tinham nenhuma foto para mostrar. Assim, fornecedores do interior de São Paulo se reuniram para oferecer ao casal um registro que ilustrasse esse capítulo. Um miniwedding preparado com a excelência e a cumplicidade de todos os envolvidos na ESPERANÇA de desenhar um resgate do momento onde tudo começou e essa conquista merecia mãos sensíveis e emocionadas que sabem o valor desse momento e participam com comprometimento do SIM de tantos casais que escolhem começar. CASAMENTO!!! Exercício profundo e genuíno do AMOR. CELEBRAÇÃO!!! Festejar o triunfo de assumir e nutrir uma relação. Um momento único que continua vibrando e fica guardado na nossa caixinha de memória feliz e que quando lembrada e visualizada faz o coração suspirar. Texto e Celebrante: @pais_em_paz Espaço: @chacaraterraprometida Fotografia e Filmagem: @saopaulofotografia Beleza: @corealmaoficial Vestido Dona Rosa: @rcamposatelier Traje Seu Russo: @villaroma.limeira Decoração: @vai.peralta Buquê: @grabarriviera

