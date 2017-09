El baile de Pennywise que sirve para cualquier canción y que se viralizó en redes sociales

Una gran oportunidad tienen aquellos que no han querido ver IT porque les da miedo. Una cuenta de Twitter le quitó el terror al malvado payaso Pennywise y lo convirtió en un “adorable payaso bailarín”.

Pennywise Dancing es el nombre de la cuenta que sube videos del personaje interpretado por Bill Skarsgård, quien deleita moviéndose al ritmo de La Macarena y Babie Girl, entre muchas otras canciones.

Las imágenes fueron sacados de la escena en la que el payaso baila en su escondite frente a la joven Beverly Marsh, quien termina aterrada con los movimientos frenéticos del villano.

Recordemos que IT se ha convertido en todo un fenómeno en Chile y el mundo, acumulando una increíble suma de 266,3 millones de dólares de ingresos en sólo tres semanas en las salas norteamericanas.

Shake It Off! pic.twitter.com/hp1VSTKxHv

Take On Me #ITMovie pic.twitter.com/ssZi3jUqMB

— Pennywise Dancing (@Pennywise_Dance) 14 de septiembre de 2017