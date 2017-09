Artista transforma algunos de los logos más famosos del mundo en peligrosas armas

‘Mercedes Ninja Star’ 👉🏻swipe right ~ CorpGear by #tomgalle @moisesnotfound @devonhalfnightleflufy @davis__alyssa

A post shared by 🔥👨🏼‍💻tom galle👨🏼‍💻🔥 (@tomgalle) on Sep 21, 2017 at 10:14am PDT