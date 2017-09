Optimista comercial de carne de cordero enoja a comunidad religiosa en Australia

La compañía Meat & Livestock Australia creó un nuevo comercial para promocionar carne de cordero en el país oceánico, mostrando a los representantes diferentes religiones disfrutando un almuerzo de cordero juntos, la única carne que no esta prohibida por ninguna religión.

Entre los personajes utilizados se encuentran Jesús, Moisés, Zeus, Thor, Afrodita, una mujer ateísta e incluso algunos menos ortodoxos como L. Ron Hubbard (creador de la cientología) y un Jedi (curiosamente Jedi es una religión aceptada en países como el Reino Unido).

El auspicio tiene un tono positivo, mostrando a todas estas figuras disfrutando la compañía de cada uno, e incluso haciendo pequeñas bromas entre sí. Sin embargo, no todos apreciaron el mensaje de este comercial.

Muchos usuarios en Twitter comenzaron a quejarse por la forma en que estas figuras fueron representadas. En particular, Ganesha.

Ganesha, para los que no reconocen ese nombre, es una de las deidades del Hinduismo. Normalmente es representado como un elefante con características antropomórficas, y es conocido como una figura benevolente y pacifica.

@SushmaSwaraj …https://t.co/Q8QFCqp2dc watch this ad.This ad in Australia shows Lord Ganesh eating lamb and drinking wine.Must be banned — Aakash Kumar (@AakashMel) September 5, 2017

“Miren este comercial. Australia muestra al señor Ganesh comiendo cordero y tomando vino. Debe ser prohibido”

RT@SudarshanNewsTV @indiatvnews@ZeeNews

Please pick up this NEWS

IT is an AUS AD to sell MEAT

abusing Lord Ganeshhttps://t.co/hOP1mOFJxF — No Conversion (@noconversion) September 6, 2017

“¡Por favor tomen esta noticia! Es un comercial australiano tratando de vender carne, ¡abusando al señor Ganesh!

you should really pull this ad. — Sam Blake (@RealSamBlake) September 6, 2017

“En verdad, deberían eliminar este comercial”

El problema para estas personas es simple: Ganesha, en la mayoría de las interpretaciones hinduistas, no come carne. Existen algunas en las cuales efectivamente aparece comiendo carne, y también es importante mencionar que no es la única deidad de esta religión, sólo la más conocida.

Sin embargo, no todos están en contra, y algunos han visto esto como un simple comercial, y nada de que preocuparse.

I am a Hindu. I am not upset that Ganesh is shown here. His commanding personality will only win more friends. But h…https://t.co/tzBPNt25GK — Ezhuth Aani (@EzhuthAani) September 5, 2017

“Soy un Hindu. No me molesta la utilización de Ganesh aquí. Su personalidad sólo le ganara más amigos”

Independiente de esto, existe una petición en Change.Org que busca la eliminación del comercial de las televisiones australianas. Este ha llegado a obtener cerca de 4000 firmas hasta el momento.

Es importante mencionar que en esta página puede ingresar cualquier persona, no necesariamente ciudadanos australianos, y tampoco es necesario que el gobierno australiano haga algo si es que se llega a las 5000 firmas.

Por el momento, el comercial todavía esta disponible en televisión e internet, y no existen planes para eliminarlo por parte de la compañía.

Puedes ver el comercial acá, traducido con subtítulos al español por el usuario de Youtube Crissoly