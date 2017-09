El 21 de agosto pasado, el Tribunal Constitucional rechazó los requerimientos en contra del proyecto de ley que despenaliza el aborto en tres causales, porque el proyecto quedó con luz verde para llegar a su promulgación.

En este contexto, la discusión se tomó las redes sociales y los bandos se polarizaron. Fotos, memes y ataques cruzados se mantuvieron durante toda la jornada, sin embargo, hubo una imagen en particular que se robó toda la atención y se viralizó por diversas plataformas.

En la fotografía aparecía una joven rubia con un cartel que tenía la siguiente leyenda: “Weá mía si soy caliente, weá mía si aborto“. Rápidamente la postal se convirtió en un meme del que prácticamente nadie se ha salvado.

La protagonista de esta imagen es Isadora Díaz-Valdes Alvim, quien fue fotografiada por Alejandro Olivares, gráfico del medio The Clinic, en la marca del ‘Día de la Mujer’ en marzo de 2016. Ella jamás la había subido a sus perfiles en redes sociales, sin embargo, cuando fue la aprobación de la ley de aborto en tres causales, tanto ella como el medio citado anteriormente, la publicaron en sus respectivas cuentas de Instagram.

En una columna escrita para el portal de tendencias Pousta, Isadora reflexionó sobre este acto político y las reacciones que provocó en diversos sectores de la sociedad. “Traté de leer gran parte de los comentarios pero era muy pelúo, eran demasiadas personas descalificando, personas con una moral intachable: me mandaron a cerrar las piernas, que me cosiera la zorra, que era maraca como todas las feministas, que era ignorante, que ojalá me diera Sida, que me esterilizaran, que entonces me iban a violar por maraca (…)“, describió.

También señaló que entre todos los comentarios que recibió, le llamó la atención el que muchos hombres pusieran en el mismo nivel una violación y un aborto, agregando que “es fácil para ellos no tener que vivir todos los días con ese eterno miedo que sentimos cuando caminamos solas de noche, cuando nos subimos a un taxi, cuando un hombre nos persigue. La violación es mi miedo más grande cuando salgo de mi casa, ni siquiera que me asalten o que me maten, es que me violen“.

Dentro de sus reflexiones, Isadora envió un duro mensaje a todos aquellos que piensan que abortar es una decisión que hace feliz a las mujeres solo por el hecho de practicarlo. “Amigos, ninguna mujer está contenta porque va a abortar, no se compran ropa para ese día, no hacen un evento en Facebook, no andan “en campaña” para después abortar porque es una sensación rica que ojalá se repitiera todas las semanas. Algunas se atreven a hacerlo y otras no, pero el terror siempre está ahí (…) La agresividad de los defensores de la moral y las buenas costumbres, es más peligrosa para la sociedad que la decisión de abortar“.

También disparó que “los hijos no son “bendiciones” y tampoco son castigos” sino que una ‘decisión’, y reparó en que “los conservadores religiosos encuentran que todos deben vivir, pero cuando quieren matricular a un niño en sus colegios les piden certificado de matrimonio a sus papás, los ingresos mensuales de la casa y hasta discriminan por comuna (…) O sea, obligan a una madre soltera a tener a su hijo, pero si después ella quiere darle una buena educación en uno de sus colegios, ahí no, hasta ahí no más les llega ese corazón tan bondadoso lleno de valores cristianos“.

Por último, confesó que aunque jamás esperó que su fotografía se viralizara y se convirtiera en divertidos memes, no quiere que el mensaje principal se pierda y se pueda seguir discutiendo al respecto. “Lo importante es seguir debatiendo y luchando por el aborto libre, que la gente lo entienda, que entre mujeres nos apoyemos. Espero que con la foto y entre tanto debate, exista gente que haya cambiado de opinión o que haya abierto un poco más su forma de pensar, que con el tiempo podamos ver la educación sexual como algo más que reproductivo y que todas las decisiones que tomemos sobre nuestro cuerpo y vida, sean ‘weá de cada uno’”, sentenció.

Si no has visto los memes te dejamos con una selección que la misma Isadora compartió en su cuenta de Instagram.

Y CON EL DE @laskardashiansenchile ME RETIRO DE INTERNET CHAO hasta hay un instagram pa que lo sigan: @weamia.cl