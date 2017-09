Jóvenes cosplayers fueron troleadas en Twitter: ‘Mujer Maravilla’ salió en su defensa

La ‘Mujer Maravilla’ se convirtió nuevamente en un ícono del poder femenino en distintas partes del globo, gracias a la nueva adaptación al cine que llevó a Gal Gadot a interpretar a la poderosa heroína.

Tal es la devoción que sienten los fanáticos por este personaje del universo DC, que son muchísimas las jóvenes que se visten con su popular traje en diversos eventos relacionados, sin embargo, a veces ese trabajo no es del gusto de todo el mundo.

Fue en este contexto que Amaya Suriyapperuma y Seshani Cooray, se convirtieron en viral luego que sus disfraces -realizados para el primer día de la Comic-Con en Colombo, Sri Lanka- fueran objeto de burla a través de las redes sociales.

Con agresivas frases sexistas y memes relacionados a su aspecto físico, las jóvenes fueron víctimas de bullying tras el primer día del evento, luego que un fotógrafo compartiera la siguiente imagen, señalando que se estaban burlando de las jóvenes e invitando a hacer ‘retuit’ a los que creían que se veían geniales.

These women cosplayed Wonder Woman at Sri Lanka Comic Con, and now being rediculed on social media. RT if you think they look amazing! pic.twitter.com/0uq5NOsLAI

