Recientemente conocimos las insólitas consecuencias que están dejando las inundaciones en Estados Unidos tras el paso del huracán Harvey. Y hoy, una nueva noticia se está viralizando en las redes sociales.

Porque no sólo el estado de Texas está sufriendo de grandes inundaciones, al otro lado del mundo, en China, una simpática historia ha alegrado a la población en medio de la catástrofe.

Y es que no sólo las personas esperan ser evacuadas de las inundaciones, también los animales. Así le paso a un peculiar cerdo en la provincia de Sichuan, el cual fue rescatado por funcionarios tras haber quedado atrapado en su residencia.

El animal fue fotografiado “sonriendo” justo en el instante en que los rescatistas del condado de Yibin lo llevaban tomado de las patas y las orejas para que no se ahogara, según consigna el medio británico Metro.

Pig can't stop smiling after being rescued from flood, sparking amazing Photoshop battle. https://t.co/Hi6Mmso4vC pic.twitter.com/Mu0XsditGz

— LADbible (@ladbible) 29 de agosto de 2017