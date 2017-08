Un video compartido en redes sociales donde una niña es la protagonista, se ha vuelto el viral del momento por su genial reacción contra su padre.

En las imágenes es posible ver a una niña de no más de tres años muy molesta retando su papá, que al parecer no era muy fanático de alimentarse correctamente.

En el video la pequeña amenaza a su padre de que si no cambia de actitud, será ella quien lo alimente, pero con una jeringa. El tierno registro ha conmovido en redes, por el genial discurso de su protagonista.

“Usted no ha comido nada de almuerzo y va a tener que comer, no le gusta la ensalada, no le gusta el ‘charpicán’ (charquicán), no le gusta el pollo, no le gustan las arverjitas, no le gustan los fideos, no le gusta el té, no le gusta la sal, no le gusta el azúcar, no le gusta el jugo de frutas, no le gusta la manzana. Tienes que comer algo papá”, fue parte del reto de parte de la menor.

El papá, que aprovechó de grabar toda la situación, sólo atinaba a contestar “bueno, hija” y “no me retes”, ante cada comentario de su enojada hija.

Para rematar, la niña acusó al papá de que si él no se cuida, ella sería la más afectada: “Tú no te tomas los remedios, y yo me resfrío por tu culpa. No po, papá. Me van a llevar al hospital si tú me resfrías”, fue su comentario final, ante la risa de su padre.

El video que fue compartido en Facebook ya supera los 2 millones y medio de reproducciones y ya ha sido compartido en más de 120 mil ocasiones.

Te dejamos el viral del momento, que tiene a esta enojada pequeña como su gran protagonista.