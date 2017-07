La triste historia tras un bello tatuaje en el brazo que se hizo viral

Una joven mujer, de identidad desconocida, entró a un local de tatuajes en Swansea, España. Hace más de 10 años no se ponía una polera de mangas cortas, pues tenía que ocultar su duro pasado que cargaba en los antebrazos.

Celeste Vera, la tatuadora, observó la situación y comprendió todo. “Tenía los brazos llenos de marcas de heridas que ella misma se había hecho”, dijo al medio digital HuffPost.

Según siguió comentando, ella “quería ponerle tinta de color carne a las cicatrices pero le expliqué que creía que eso no le iba a quedar bien y le enseñé otros tatuajes que podía hacerse“.

Y es que la joven había sufrido durante su pasado y, producto de eso, se cortaba los brazos.

Esto es una realidad inquietante para miles de padres, pues según las estadísticas, sólo en México se estima que el 10% de los jóvenes se causan este tipo de autolesiones.

Tras la extraña solicitud de la joven, la tatuadora decidió crear un nuevo diseño con libros, flores, pájaros y colores vivos. Una obra que, finalmente, encantó, y que costó más de tres horas de tatuar.

La mujer recibió variados halagos por el dibujo, pero eso no fue todo, ya que también la felicitaron por su “gran corazón” al haber ayudado a esta joven.

Luego de todo, los resultados son geniales. Puedes verlos a continuación:

Hoy he tatuado cicatrices de autolesiones. La pobre llevaba 10 años en manga larga, mañana reparamos la zona interior 💃 pic.twitter.com/t3v0CKIFkg

me gustaría que incluyerais la foto del trabajo acabado, gracias! pic.twitter.com/SPcoIm60WN

De todas formas, si eres uno de los que sufre con esta situación, es importante que sepas que hay formas de dejarlo. La Sociedad Internacional de la Autolesión tipifica en su página web algunos métodos que te mostramos en las siguientes líneas:

“- Entenderte ¿De qué te sirve hacerte daño? Encuentra los aspectos positivos (p.ej. alivio) y negativos (p.ej. la culpabilidad de después),

– Paciencia,

– Darte a ti mismo mucho cariño, ya que es un proceso que duele y que tiene sus altas y sus bajas,

– Motivos para dejar de hacerte daño. Si no tienes motivacion puedes encontrarlos en los aspectos negativos de la autolesion: cicatrices incómodas, la incomprension de los demás, el dolor pasadas unas horas, la soledad… También puedes darle la vuelta a los positivos: “ahora me siento segura y cuidada cuando me autolesiono, pero cuando deje de hacerme daño obtendreé esa seguridad y cuidado por mi mism@ de las nuevas formas que aprenderé!”,

– Tener otras opciónes en lugar de la auto-lesión que te alivie más,

– En muchos casos, ayuda psicológica.”