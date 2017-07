La conmovedora sorpresa de una mujer que buscó la casa de su madre muerta en Google Earth

Una fotografía, una canción, una pintura, una joya o un lugar. Esas son algunas de las formas que utilizamos para tener siempre presente al ser querido que, por algún incidente en el transcurso de su vida, falleció.

La muerte de un cercano es, probablemente, uno de los hechos más dolorosos que podría afectar a un humano. Y es que hay lazos emocionales que se forman durante años y acaban, sin quererlo, de un segundo a otro.

Ya no hay forma de escuchar a esa persona, de verla, de abrazarla o besarla. Simplemente ya no está.

La psiquiatra suizo-estadounidense Elisabeth Kübler-Ross, explicó en su libro ‘Sobre la muerte y el morir’ que hay 5 etapas en el duelo tras la muerte de un ser querido.

Lee también: Las 5 etapas del duelo que transitas al perder un ser querido o saber que vas a morir

Estas son la negación -“me siento bien, esto no me puede estar pasando a mí”-, la ira -“¡esto no es justo! ¿por qué a mí?”-, la negociación -déjenme vivir para poder lograr todo lo que quiero-, la depresión -“¿qué sentido tiene vivir si moriremos?”- y la aceptación -“es el ciclo de la vida”-.

Luego de días, cuando cada una de las etapas están superadas, es más fácil conciliar la vida con esa falta importante.

No obstante, lo que vivió una joven mujer de Reino Unido tras la muerte de su madre, la dejó con más de alguna emoción escapando de su cuerpo.

La madre de Denisse Underhill , Beryl Turton, falleció hace un año y medio. Intentando sobreponerse al dolor, decidió irse al estado de Florida, en Estados Unidos.

Un día, mientras la recordaba, ingresó a su computador y buscó la casa de su progenitora en Google Earth para recordar su infancia y ver si los nuevos dueños habían cambiado algo. Pero no, todo seguía igual.

En la imagen que captó Google de su casa ubicada en el poblado de Polesworth aparecía su madre aún viva, mientras regaba las plantas.

“¡Tuve la mayor sorpresa de mi vida! No lo podía creer. Ella estaba regando las plantas como solía hacer. Estaba pasmada. ¡Me hizo el día! Uno nunca sabe qué fotos sacan, pero este es un recuerdo para siempre. Creo que alguien quería que yo viera esto”, dijo Denisse al medio Tamworth Herald.

Te mostramos la captura a continuación: