Princesa Alba habló sobre el trolleo a su video: "Me da pena que haya mujeres machistas"

El pasado domingo 23 de julio Trinidad Riveros, conocida como Princesa Alba y que tiene 20 años, compartió en Youtube el videoclip de su primera canción: The Only One.

En el registro, Riveros aparece en el Estadio Monumental de Colo Colo, el equipo de sus amores. En otro momento posa junto a un grupo de amigas que sostienen una bandera del club albo.

Pero a pesar de la gran cantidad de visitas que posee la secuencia -suma más de 640 mil reproducciones- la joven ha sido blanco de numerosas burlas y críticas en las redes sociales.

“Lo que me da pena son las mujeres machistas que me hacen mierda por mi cuerpo. La idea del cuerpo perfecto de Kylie Jenner no existe en la vida real”, comentó al sitio de actualidad Pousta.

“Tengo un cuerpo normal y me encanta. Y que me dicen puta por vestirme de tal o tal forma, de cantar tal o tal cosa, filo. Me da pena que nosotras mismas no nos dejemos ser libres. Ya tenemos suficiente con los hombres machistas”, agregó.

Aunque muchos de los comentarios se burlaban por el estilo del video, muchas otras personas la defendieron por atreverse a mostrar sus creaciones.

“Felicitaciones por crear música, lamentablemente el internet es cruel y demasiada gente es seca para el bullying y el trolleo, pero que eso las haga más fuertes, las lleve a seguir y hacer cosas cada vez mejores”, comentó uno de los usuarios.

A continuación te dejamos con el video.