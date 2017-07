Luksic motivó colecta para premiar a trabajador que devolvió 700 mil pesos en Concepción

El noble y honesto gesto de un cuidador de autos de San Pedro de la Paz, llamado Ricardo Sierra, ha conmovido a cientos de personas a través de las redes sociales.

Todo comenzó cuando el trabajador se encontró nada menos que 700 mil pesos en el estacionamiento del supermercado Versluys, en la comuna perteneciente a la provincia de Concepción.

Luego de salir de su asombro por el hallazgo, el hombre esperó a la persona que se le había perdido el monto para devolverlo, gesto que no ha dejado indiferente a nadie.

“Yo estaba cuidando autos en ese momento, cuando pisé y me di cuenta que había algo abajo de uno. Miré y pensé que eran puros papeles. Y no, era mucha plata, en ese momento pensé que podría comprarme un auto, pero al tiro pensé que eso no se hace”, comentó Sierra al diario La Estrella, según recoge Soy Concepción.

“Dios está arriba y él sabe todo lo que uno hace. Estaría mal guardarse lo que no es de uno”, agregó.

Una de las personas que destacó el acto fue Andrónico Luksic, quien lo calificó en su cuenta de Twitter como un “gran ejemplo de honestidad”. En la publicación, uno de sus seguidores señaló que el hombre merecía un premio, y que él mismo entregaría 10 mil pesos.

Óscar, yo tb me pongo, con $500 mil. A ver si juntamos los 700mil q don Ricardo devolvió. Se encarga ud. de juntar más y entregárselos a él? https://t.co/9qnFdIWSHy — Andrónico Luksic C. (@aluksicc) July 26, 2017

El empresario no dudó en responder el llamado, anunciando que donaría 500 mil pesos para el penquista. De paso, le pidió al tuitero que se encargara de acoger los aportes de la improvisada campaña.

Incluso, el conductor del programa “Lugares que Hablan”, Francisco Saavedra, se unió a la campaña, aportando 100 mil pesos.

Yo pongo 100 — FRANCISCO SAAVEDRA (@PANCHOSAAVEDRA) July 26, 2017

Finalmente, el cómputo final fue de $2.006.703, los que irán en completo beneficio de Sierra. “Informaré mañana (jueves) procedimiento para la entrega, ¡Gracias!”, escribió Oscar San Martín, quien lideró la campaña.

“Muchas gracias Óscar por la gestión y a todos los que donaron para don Ricardo. Merecido premio a la honestidad “, finalizó Luksic.