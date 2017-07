Joven que iba manejando ebria transmitió en vivo accidente en que murió su hermana

Una joven de 18 años, que iba manejando su automovil en estado de ebriedad, transmitió en vivo por la red social Instagram el accidente de tránsito en el que resultó muerta su hermana menor, de 14 años.

La mujer, oriunda de California, Estados Unidos, quedó detenida por ser la presunta responsable del incidente con resultado de muerte.

La policía identificó a la mayor de edad como Obdulia Sánchez quien, por lo demás, es quien sufrió las menores consecuencias.

En las crudas imágenes se puede ver a Sánchez manejando el automóvil al ritmo de la música, hasta volcarse en medio del camino.

La víctima fatal, identificada como Jacqueline Sánchez, no llevaba el cinturón de seguridad puesto, por lo que salió eyectada golpeando su cabeza contra el pavimento.

Tras eso, Obdulia y otra acompañante se bajan y comienzan a pedir ayuda. Mientras, aún en estado de ebriedad, la hermana mayor comienza a sacudir el cuerpo sin vida tirado en el piso, intentando encontrar alguna reacción.

“He matado a mi hermana, pero me da igual. He matado a mi hermana. Sé que iré a la cárcel, pero no me importa. Lo siento cariño”, son algunas de las palabras que emite la conductora.

Los familiares confirmaron al portal digital ABC30 que Jacqueline estaba pronto a cumplir 15 años y que Obdulia grabó los hechos mediante una transmisión en vivo por Instagram que se hizo rápidamente viral.

La conductora enfrenta graves problemas con la ley, pues tras el accidente se negó a ser detenida por las autoridades y está siendo acusada de homicidio involuntario.

En tanto, se investiga si es que había consumido otro tipo de sustancias ilícitas.