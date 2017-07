Conmovedora acción de gerente de banco se vuelve viral en Brasil

Para las personas con discapacidades, cosas tan simples como ir al banco pueden resultar muy complejas, e incluso casi imposibles si otras deciden ignorarlos en vez de colaborar con sus necesidades. Sin embargo, de vez en cuando existen personas como Luis Claudio de Souza Lima, quien se convirtió en un ejemplo a seguir con sus acciones.

Luis es gerente de una sucursal bancaria de Brasil, y un día fue notificado por una de sus empleadas que había un cliente que necesitaba cambiar la contraseña de su cuenta.

Un procedimiento que parece no ser complicado, no obstante, se percató que el hombre no tenía piernas, y de hecho no podía llegar al counter debido a su altura.

Ante esto, Luis ni se inmuto e inmediatamente se sentó en el piso junto a su cliente, atendiéndolo de manera cordial y rápida.

Su acción fue registrada por Isabel Paiva, una de las clientas del banco, quien compartió la foto en Facebook donde su acción se viralizó rápidamente.

El sitio de noticias brasileño G1 intentó entrevistar a Luis, quien simplemente se refirió a la situación como una realidad normal, preocupado más por atender a su cliente correctamente que la viralización de la foto.

En busca de la inclusión

La accesibilidad para las personas discapacitadas todavía es una realidad preocupante, la cual impide que muchos de ellos puedan hacer trámites o pequeñas transacciones que serían simples en otros países, pero que en Chile pueden ser una verdadera pesadilla. Por suerte, varios bancos han comenzado a tomar acción para darles acceso a estas personas y ajustarse a sus necesidades.

El banco BCI, por ejemplo, comenzó un proyecto de renovación en 2015 específicamente para ayudar a sus clientes discapacitados, y varios bancos toman tiempo ahora para considerar a sus clientes con discapacidades físicas, visuales o auditivas, dando los primeros pasos hacia la inclusión total en nuestro país.