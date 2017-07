Arcade Fire parodia polémicas poleras de Kendall y Kylie Jenner lanzando su propia versión

Las hermanas Kendall y Kylie Jenner, que saltaron a la fama gracias al reality show del cable Keeping up with the Kardashians, causaron polémica a fines de junio al lanzar a la venta una peculiar línea de poleras.

Las prendas estaban “inspiradas” en populares músicos de rock, y mostraban carátulas de álbumes clásicos de Pink Floyd, Metallica, Led Zeppelin, The Doors, Ozzy Osbourne y otros artistas, sobre las cuales estaban superpuestas fotografías de Kendall y Kylie.

La colección generó una ola de críticas tanto de usuarios en redes sociales como de familiares de los músicos, tras lo cual las hermanas las sacaron de su tienda en línea y emitieron disculpas públicas al respecto.

No obstante, el incidente aún no ha sido olvidado, y ahora el grupo canadiense de indie rock Arcade Fire llamó la atención por parodiar las controversiales poleras, lanzando su propia “versión”.

La prenda, que forma parte de la mercancía oficial que se vende en sus conciertos, muestra el logo de su nuevo álbum Everything Now puesto sobre una foto de Kendall Jenner.

Un seguidor de la banda captó la polera al asistir a su concierto en Londres, Inglaterra, y la publicó en Twitter, tras lo cual se ha viralizado y ha sacado risas a los fans.

So @arcadefire are selling their own versions of *those* Kendal and Kylie Jenner t-shirts pic.twitter.com/vTrKrDJPxp — Thomas (@thomasjsmith__) July 4, 2017

Una de las celebridades que criticó la línea de poleras de las Jenner fue Sharon Osbourne, esposa del músico Ozzy Osbourne, quien escribió en su cuenta en Twitter “chicas, no se han ganado el derecho de poner sus rostros junto a íconos de la música. Limítense a hacer lo que saben… brillo labial”.

Además, su hija Kelly Osbourne posteó una imagen en su cuenta en Instagram en la cual parodia con las poleras con una foto de ella misma:

#CurrentMood A post shared by Kelly Osbourne (@kellyosbourne) on Jun 29, 2017 at 2:10pm PDT