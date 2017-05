Critican a Youtube por bloquear parodia que protesta contra "colegio homofóbico" de Maipú

El comediante Francesc Morales estrenó el pasado 2 de mayo un video titulado #ElColegioNoEsCloset que, recurriendo a la parodia, protesta contra el Instituto Cristiano Gandarillas de Maipú, el cual hizo noticia hace pocas semanas por no aceptar a profesores ni estudiantes homosexuales.

En las imágenes no sólo se muestran situaciones “cómicas” que hacen referencia al tema, sino que también se llama a que el Ministerio de Educación abra una oficina de diversidad y no discriminación, para que fiscalice este tipo de situaciones y no vuelva a existir un “colegio homofóbico”, como lo llama.

A los pocos días la filmación se viralizó y logró miles de visitas. No obstante, grande fue la sorpresa del comediante el pasado fin de semana, cuando se dio cuenta que el registro había sido bloqueado en su canal de Youtube.

La razón por la que fue bloqueado, según se indica en el sitio web, obedece a que el video “infringe la política de desnudos y contenido sexual de YouTube”. Sin embargo, el comediante aseguró, por medio de un comunicado, que considera que el corto no tiene contenido sexual ni lenguaje vulgar.

El video también está disponible en Facebook, donde acumula más de 400 mil visitas en 4 días:

“Durante el fin de semana #ElColegioNoEsCloset apareció en varios medios de comunicación masivos, por lo que se llenó de mensajes de odio hacia los homosexuales. YouTube siempre ha sido una empresa amigable con los gay y no entiendo por qué censurarían un video que sólo tiene humor blanco”, sostuvo Francesc Morales.

En ese sentido, agregó que “es un golpe a nuestra lucha, ya que en todas las publicaciones se menciona dicho link de YouTube. Esa era la única forma en que podíamos llegar a las autoridades y generar un cambio”.

BioBioChile se contactó con Google la mañana del lunes para consultarles sobre el tema y la empresa indicó que aún se encuentran analizando este caso y que se referirán pronto al mismo.

No obstante, adelantó que los videos se bloquean en Youtube cuando se reciben muchos reclamos por parte de usuarios, que consideran que el contenido no es adecuado.

Durante la tarde del lunes, finalmente el video fue desbloqueado en Youtube y ahora está disponible.

Fundación Iguales repudia bloqueo

Juan Enrique Pi, presidente de Fundación Iguales, también se refirió al hecho y repudió lo ocurrido. “Es difícil entender que una red social tan pluralista y diversa como YouTube censure un video que denuncia una situación que es inaceptable, como que un colegio no acepte estudiantes en razón de su orientación sexual”, indicó.

“Estas situaciones van en directa contravención a instrucciones de la Superintendencia de Educación, la Ley Antidiscriminación y los tratados internacionales ratificados por Chile. Esperamos que YouTube revise el contenido del video y vuelva a subirlo. Las redes sociales deben servir para denunciar las injusticias y no para solaparlas”, agregó.

Hace unos meses YouTube fue mundialmente criticado por restringir contenido sobre diversidad sexual, generando el rechazo de artistas internacionales.

“En diciembre estuve en las oficinas de YouTube en Estados Unidos y dieron todo el apoyo a mis proyectos. Cuando ocurrió la polémica de la restricción a contenido de diversidad sexual, la división internacional pidió disculpas sobre el tema“, explicó Morales.