La "mujer borracha" de Facebook regresa con segundo libro: incluye "Choróscopo 2017"

Martina Cañas es conocida en redes sociales por sus hilarantes estados que desatan las risas en sus más de 662 mil seguidores. Es el seudónimo detrás de historias de copas, relatos “ardientes” y anécdotas sin espacio para la censura y el pudor, que plasma en su facebook y en su primer y segundo libro, el cual se estrenó hace menos de un mes.

Relatos de una mujer borracha 2 se llama la segunda publicación de Martina, la cual contempla 146 páginas en donde “no se comportará como señorita” como en la primera edición. Según ella, ahora “agarró confianza” y muestra una parte mucho más atrevida de ella.

Una de las novedades del libro es el “Choróscopo 2017”, el que incluirá predicciones propias de Martina. “Si bien predigo puras desgracias, la desgracia abre el alma a una luz que la prosperidad no ve”, bromea la autora en entrevista con Bio Bio Chile. La mujer detrás de los relatos asegura que le agrada tomarse el rol de “Yolanda Zultana” y predecir algunos hitos alcohólicos y ardientes de sus lectoras.

Continúa en el anonimato

Detrás de las letras, ya sea en su página de facebook o contactándola por sus redes, Martina Cañas Morales no pierde su personaje, el cual se apodera de todos sus dichos y respuestas. Es así como la joven tiene la libertad de decir, “todo lo que quiera decir”.

“Mi editor me dio la libertad para decir las cosas por su nombre y que escribir desde el anonimato me permite decir todo lo que pensamos pero no nos atrevemos a decir”, cuenta.

La mujer, fenómeno de las redes sociales chilenas por su página “Relatos de una mujer borracha”, señala que este segundo libro “da las claves para entender los amores y desamores de Martina, con historias prohibidas, consejos amorosos, reglas amatorias y anécdotas sabrosas. Y, por si fuera poco, incluye los secretos para convertirse en una mujer borracha y no morir en el intento”.

“Descorche un vino, pase, lea y disfrute. ¡Salud!”, invita.

“Relatos de una mujer borracha 2”, puede ser adquirido por internet o en las librerías a lo largo del país.