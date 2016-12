Polémica en México tras costoso regalo a Rubí por alcalde que dice "robar poquito"

“Están todos cordialmente invitados” dijo a través de un vídeo en youtube el padre de Rubí Ibarra García, la quinceañera que rápidamente alcanzó la fama en México gracias al mensaje que se convirtió en uno de los virales más compartidos del 2016.

Sin embargo, nunca esperó que más de 10 mil personas llegaran a celebrar el cumpleaños de su hija y mucho menos que Hilario Ramirez Villanueva, el alcalde de San Blas que admitió robar dineros públicos, “pero poquito” según él, llegara con un costoso regalo a su fiesta.

El polémico edil llegó conduciendo un Chevrolet Spark rojo, pintado con varios mensajes de apoyo a la joven y aludiendo a su sobrenombre, “Layin, el amigo de todos”. El automóvil habría costado 135 mil pesos mexicanos (cerca de 4 millones 300 mil pesos chilenos) según la factura que Ramirez mostró a la prensa luego de entregárselo a Rubí.

Recordemos que la fiesta de quince años de Rubí era originalmente una pequeña celebración para la gente del área de San Luis Potosí, una localidad rural del norte de México. Sin embargo, la invitación de su padre se convirtió en uno de los vídeos más compartidos en el país, convirtiendola en una masiva junta donde llegaron cerca de 10 mil personas.

La cola de vehículos hacia el sector donde se desarrollaría la fiesta fue descrita como kilométrica por asistentes, y debió prepararse señalética especial, estilizada como flechas rosas, para asegurar que todo asistente llegara de manera segura hasta el evento, donde fueron recibidos por la famosa joven.

“¡Buenas tardes a todos!“, fueron sus primeras palabras a los más de 10 mil asistentes que respondieron con gritos frenéticos de apoyo y celebración, mientras que cientos de periodistas de las delegaciones locales comenzaban a tomar fotos y video de cada pequeño movimiento de la quinceañera.

Al ser cuestionado sobre si había comprado el vehículo con dinero público luego de entregárselo a Rubí, Ramirez respondió que “No. Jamás lo haría. No lo he hecho nunca. No lo haría porque no me gusta. Yo soy un hombre justo, soy un hombre que me dedico a hacer el bien. Regalamos de lo que trabajamos”, afirmó.

Ramirez se convirtió en una figura polémica para la política mexicana luego de que, durante un evento de campaña como candidato independiente, admitiera que en su primer periodo como alcalde robó dinero del municipio. “Si, le robé, poquito, porque está bien pobre, le di una rasuradita, no más que una rasuradita”, le respondió a la multitud.

Ramirez aprovechó también de invitar a los asistentes a su propia fiesta de cumpleaños, que celebrará el 30 de diciembre, para la cual el alcalde y empresario ha dispuesto cerca de 5 millones de pesos mexicanos (cerca de 161 millones de pesos chilenos) para contratar a artistas como Julión Alvarez, Maribel Guardia y la banda El Limón. Esto, luego de que los empleados de la alcaldía que él preside lo acusaran de no pagar sus sueldos y entraran a huelga.

Pese a estas polémicas, Ramirez ha confirmado que continua sus aspiraciones políticas y esta planeando candidatearse como gobernador de la provincia de Nayarit como independiente, centrando su mensaje en el trabajo y esfuerzo de las comunidades rurales y su experiencia como empresario en el país.