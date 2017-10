¿Cómo lavar correctamente la fruta y verdura para evitar enfermedades?

Se acerca el verano y las ganas de comer saludable y bajar algunos kilos es el propósito de muchos. Las frutas y verduras son la base de una alimentación equilibrada y baja en grasas, por lo tanto su consumo aumenta en este periodo del año.

En ese contexto, es importante consumir frutas y verduras frescas bien lavadas. Ya que lamentablemente estos alimentos pueden tener bacterias, gérmenes, toxinas y agentes químicos como pesticidas que causan algunas enfermedades.

La Dra. Eliana Reyes, nutrióloga e integrante del programa Vive más Sano, de Obesidad y Diabetes de Clínica Universidad de los Andes, sostiene que “es primordial lavar muy bien las frutas y verduras antes de pelarlas, cortarlas, cocinarlas o comerlas. Con una higiene adecuada se reducen considerablemente las bacterias que tienen estos productos”.

Para evitar intoxicaciones alimentarias, la especialista entrega algunas recomendaciones:

– Lavarse las manos antes y después de preparar los alimentos.

– Limpiar los utensilios antes y después de cortar, picar o pelar los productos.

– No se debe lavar la fruta y verdura con productos como jabones o detergentes.

– La lechuga, la coliflor y el brócoli es recomendable que estén entre dos a tres minutos en agua fría y limpia.

– Una vez que lave los alimentos, séquelos con una toalla de papel limpia porque eliminará más bacterias.

– Las frutas y verduras que tengan cáscara dura se deben limpiar con un cepillo suave.

– Es importante sacar las primeras hojas de algunas verduras como la lechuga y el repollo antes de lavarlas.

– Si va a usar una tabla o un cuchillo, no utilice los mismos que utilizó para cortar carne. Si no tiene otros, debe lavarlos adecuadamente.

– Al estar a la misma altura que el suelo, la frutilla y la lechuga son las más contaminadas. Se deben lavar cuidadosamente. Para guardarlos en el refrigerador, es recomendable taparlos para evitar la contaminación cruzada.

– La cereza tiene más carga de pesticida, por eso se debe lavar muy bien.

– Es recomendable comer huevo bien cocido para evitar la aparición de salmonella, especialmente en los meses de verano.