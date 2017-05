La rara condición (y maldición) que permite a algunos recordar cada segundo de su vida

¿Te imaginas poder recordar absolutamente toda tu vida? ¿Ser incapaz de olvidar todo lo que te ha ocurrido? Este don (o maldición) lo poseen unas pocas personas en el mundo, y aquí te contamos algunas de sus historias.

La mente humana es uno de los más grandes misterios. Aún hay mucho que no comprendemos sobre el funcionamiento de nuestro cerebro, y es probable que nunca lleguemos a entenderlo completamente.

Una de las cosas que suele intrigarnos más es nuestra memoria. La razón exacta de porqué somos capaces de recordar ciertos eventos e información con gran facilidad, mientras que olvidamos tantos otros, es algo que aún no se ha logrado descubrir.

Por lo mismo es que los científicos no pueden explicar por qué existen ciertas personas que, a diferencia de los humanos comunes y corrientes, pueden recordar absolutamente todos los días de su vida… incluso del tiempo cuando eran bebés.

Son poquísimos quienes poseen la habilidad de recordar sus vidas completamente. En todo el mundo existen alrededor de 60 casos conocidos, que han sido comprobados por medio de estudios. No obstante, no se descarta que hayan varios más que no han sido identificados, pues probar que alguien tiene esta cualidad es sumamente difícil.

Esta extraña condición es llamada Memoria Autobiográfica Altamente Superior (HSAM, por su nombre en inglés) y consiste en que, por motivos que aún se desconocen, hay quienes son capaces de recordar qué hicieron cada día de su vida, a quiénes vieron, de qué hablaron, qué ropa estaban usando, cómo estaba el tiempo, qué música escucharon y otros detalles similares. Si les preguntas sobre cualquier fecha, pueden contarte al instante sobre ésta.

Sin embargo, sus recuerdos se centran mayormente en sus experiencias personales y no tanto en acontecimientos ajenos a su vida, o sea, podrían decirte qué personaje famoso murió un día específico y narrar cómo fue que se enteraron de la noticia -por ejemplo-, pero no podrían dar muchos más detalles sobre el hecho en sí.

La primera persona que fue diagnosticada oficialmente con HSAM es Jill Price, una mujer estadounidense que actualmente tiene 51 años. Su caso comenzó a ser estudiado por académicos de la Universidad de California-Irvine (UCI) en el 2000, luego que ella misma contactara vía correo electrónico al doctor James McGaugh, entonces director del Centro de Neurobiología del Aprendizaje y la Memoria del recinto educacional, para pedirle ayuda.

Según relató Jill en entrevista con el periódico británico The Guardian, actualmente es capaz de recordar de forma instantánea todo lo qué ha hecho desde que tenía 1 año y medio de edad. Puede revivir lo que le ocurrió hace décadas, como si hubiese pasado ayer.

Los primeros recuerdos que tiene de cuando era bebé consisten en cosas como escuchar una ambulancia pasando por la calle o subirse al sofá de su casa para mirar por la ventana.

No obstante, fue a partir de sus 8 años que empezó a preocuparse de clasificar sus vivencia según la fecha exacta en que ocurrieron, lo que resultó en que ahora se acuerda de cada día con lujo de detalles.

La mujer relata que ocurrió un hecho que la marcó a esa edad y que provocó que se obsesionara con recordar todo por día: cuando en julio de 1974 su familia se mudó desde Nueva Jersey a Los Angeles, en Estados Unidos. Extrañaba tanto su antiguo hogar, que se propuso a sí misma no olvidar nada de lo que le había ocurrido allá.

Pese a que afirma que esta habilidad es parte vital de su identidad, también confiesa que muchas veces es una condena, pues no sólo puede recordar todo lo bueno que le ha ocurrido en su vida: también se acuerda de cada cosa mala que le ha sucedido.

De hecho, en el email que le envió al doctor McGaugh en el 2000, le escribió que “cuando sea que veo una fecha en la televisión (o en cualquier otra parte), automáticamente vuelvo a ese día y recuerdo dónde estaba, qué estaba haciendo, a qué día de la semana correspondía, etc. Es imparable, incontrolable y totalmente agotador. Muchos lo han llamado un don, pero yo creo que es una carga. ¡¡¡Revivo mi vida entera en mi cabeza cada día y me vuelve loca!!!“.

A partir del 24 de agosto de 1980 Jill comenzó un diario de vida, en el que relataba qué le pasaba cada día. Estos documentos fueron vitales a la hora de comprobar que realmente se acuerda de todo, pues permitieron a los científicos comparar lo que estaba escrito allí con lo que relataba la mujer, y ver si los acontecimientos calzaban.

En ese sentido, el doctor McGaugh, que actualmente tiene 85 años y se está retirando de la vida profesional, explicó a The Guardian que sólo se han podido estudiar los casos de quienes tienen esta memoria extraordinaria y se han preocupado de clasificar todos sus recuerdos por fecha. De otro modo, se hace muy complicado analizar la memoria de los individuos.

La joven que recuerda cómo fue su día 12 de vida

Otro caso de Memoria Autobiográfica Altamente Superior es el de Rebecca Sharrock, una joven de 27 años que vive en Brisbane, Australia, y que acaparó atención de varios medios internacionales en abril pasado cuando publicó un blog hablando sore su rara condición.

En su entrada escribió que el primer recuerdo de su vida viene de cuando tenía sólo 12 días de edad. En él “mis padres de llevaron hacia el asiento del conductor de su auto y me dejaron ahí para tomarme una foto. Como una niña recién nacida, tenía curiosidad sobre qué eran el asiento y el volante del vehículo, aunque a esa edad aún no había desarrollado la habilidad de querer pararme y explorar qué eran curiosos objetos”.

Sobre esa época, añade que “en el inicio de mi vida, pasaba mucho tiempo en mi cuna mirando a los juguetes a mi alrededor y al ventilador de pie que estaba a mi lado. En mi primer cumpleaños no tenía idea de qué estaba pasando, todo lo que sabía era que mi mamá me estaba poniendo un vestido de satín que picaba y yo estaba llorando. Aunque me dijeron que ese era mi día especial y que mucha gente me venía a ver, yo no entendí pero eventualmente dejé de llorar. Ese día mis padres también me regalaron un peluche de Minnie Mouse cuyo rostro me aterrorizaba, pero no podía decirlo. Todo lo que podía hacer era llorar y alejarlo de mí cada vez que lo veía”.

Otro hecho que relata es que “cuando tenía alrededor de 18 meses, empecé a soñar cada vez que me quedaba dormida (…) Después de mi segundo cumpleaños fue cuando nació mi hermana Jessica. No entendía qué era una hermana, así que estaba mucho más interesada en jugar con mi trencito de juguete”.

Rebecca ya había captado las miradas anteriormente, cuando apareció en un programa de televisión australiano llamado 60 minutes en julio de 2016, ocasión en la que reveló que, entre otras cosas, es gran fan de Harry Potter y es capaz de recordar los libros de Harry Potter enteros. Cada frase.

En la ocasión, la conductora del show fue leyendo frases al azar de diferentes volúmenes de Harry Potter, y la joven debía decir en qué capítulos aparecían. Acertó en todos.

Allí también dio a conocer que se enteró que tenía HSAM en 2011, luego de que su madre viera un episodio de ese mismo programa, donde aparecían personas diagnosticadas con la condición que relataban sus experiencias.

Asimismo, confesó cuáles son las partes malas de tener esta súper memoria: aparte de revivir costantemente malas experiencias pasadas, le cuesta mucho dormir.

“En la noche, tengo que dormir con la radio puesta y una suave luz encendida. Si está muy oscuro o muy silencioso, mi mente se llena de todos estos recuerdos y no puedo dormir”, dijo.

Y añadió “cuando revivo estas memorias, las emociones también regresan. Entonces, si es algo de cuando era muy pequeña, lo veo con la mente de un adulto pero las emociones que siento corresponden a la edad que tenía en ese entonces”, según recogió el periódico inglés Metro.

Jill Price también indicó en su entrevista que jamás había podido dormir bien en la noche.

En la actualidad, Rebecca está colaborando en investigaciones de la Universidad de California-Irvine, la misma que ayudó a Jill, y también con el Instituto del Cerebro de Queensland de Australia.

El motivo por el que accedió a involucrarse con las indagaciones, es porque espera que el estudio de su rara condición permita “encontrar respuestas sobre cómo funciona la mente y así poder ayudar a encontrar algo que ayude a la gente que sufre demencia y Alzheimer. Alzheimer es una condición muy cercana a mi corazón, ya que el padre de mi padrastro la sufría. Lo amaba como si fuese mi abuelo biológico”.

Algunas posibles causas de la Memoria Autobiográfica Altamente Superior

Una investigación que comparó a quienes tienen Memoria Autobiográfica Altamente Superior con personas “normales” descubrió que en realidad la mente funciona casi de la misma forma a la hora de archivar datos, en todos los casos.

Es decir, el cerebro de quienes tienen esta memoria extraordinaria guarda los recuerdos exactamente de la misma forma en que lo hace alguien “normal”. La diferencia radica en que a la hora de querer recuperar esa información, ellos pueden hacerlo fácilmente y el resto de nosotros, no.

¿Por qué? Nadie lo sabe… aún.

Esto lo determinó una investigación publicada en 2016 por la neurocientífica Aurora LePort, de la Universidad de California-Irvine, quien anteriormente también realizó otra indagación sobre el tema que obtuvo interesantes resultados.

En este otro análisis, llevado a cabo en 2012, la académica identificó algunos aspectos en común que parecen tener todos los pacientes con la súper memoria.

El más llamativo de ellos es que muchos tienen un comportamiento obsesivo en distintos aspectos de su vida. Por ejemplo, la mencionada Jill Price mantenía una colección muy organizada de objetos personales antiguos que tenían un valor sentimental para ella (como juguetes, casetes, etc.), mientras que otro hombre siempre guardaba todas las cartolas de banco que le llegaban y las ordenaba alfabéticamente según la ciudad y el banco. Un tercer sujeto se empecinaba en limpiar con toallas húmedas antibacteriales todas las cosas que compraba en el supermercado.

Otro punto es que a la mayoría de ellos les gusta revisar sus recuerdos y repasarlos constantemente. Esa repetición también ayudaría a que los mantuvieran “frescos”. Lo que hacen algunos es, por ejemplo, acordarse de todos los 4 de octubre que han vivido para ver cuál fue el mejor.

Las investigaciones para seguir estudiando los raros casos de Memoria Autobiográfica Altamente Superior continúan, sin embargo, lo hacen muy lentamente, ya que es difícil encontrar financiamiento para éstas. El problema radica en que aún no se sabe si revelar los secretos de esta condición ayudarán a resolver problemas concretos de la memoria, como hallar una cura para el Alzheimer… o si no servirán para nada.

En ese sentido, el doctor McGaugh, el primero en indagar esto, concluyó que en realidad lo interesante de estudiar este tema es que nos ayudará a saber más sobre cómo funciona la memoria, pero sin tener una finalidad concreta por ahora.