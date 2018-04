Portada de revista genera polémica por usar término "feminazi" en especial de la mujer

La edici√≥n del 24 de abril de la revista TV Notas de M√©xico gener√≥ mucha pol√©mica entre su p√ļblico por utilizar el t√©rmino “Feminazi” para titular una de las notas en su especial de la mujer, donde abordan diversos temas de g√©nero.

En portada, la nota era presentada con el titular: Feminazis, enemigas de las mujeres, el cual causó rechazo entre quienes adquieren la publicación semanalmente en kioscos y su versión en línea.

Dentro de la revista, el artículo, escrito por la periodista Mónica Castilla, se titulaba: Feminazis, la lucha por el trono. En éste se discutían temas como Machismo, Feminismo, Hembrismo y Misandría.

Total que @TVNotasmx decidió hacer un especial para las mujeres,

en el que se declara contra

LAS FEMINAZIS pic.twitter.com/wzijCM6fYM — Sandra Barba (@sandra_barba) 24 de abril de 2018

Javier Ch√°vez, director de TV Notas, indic√≥ al diario espa√Īol El Pa√≠s que: “La idea era atraer a los lectores con ese balazo en portada. El objetivo de la edici√≥n es ayudar a las lectoras a encontrar lo que buscan, ya sea igualdad o equidad”.

Por otra parte, la periodista Sandra Barba, integrante del movimiento feminista en México indicó al mismo medio que el texto del artículo no cumplía con los estándares mínimos de investigación periodística.

“Compr√© la revista, la empec√© a leer y me di cuenta que el contenido del art√≠culo no solo reproduce estereotipos, sino que va m√°s all√°, pues hablamos de desinformaci√≥n. No hay una investigaci√≥n period√≠stica, ni consulta de expertos m√≠nima. El mismo medio incumple a los est√°ndares del periodismo, dado que es una publicaci√≥n de entretenimiento”, coment√≥.

El apartado que mayor malestar caus√≥ entre el p√ļblico femenino de TV Notas fue uno que se titulaba: Actitud Feminazi. √Čste hac√≠a referencia a conductas propias que ten√≠an algunos grupos de mujeres hacia otras de su mismo g√©nero y hombres.

“Confunden la libertad sexual con libertinaje”, “Coquetean sin l√≠mites”, “Menciones despectivas a los hombres” y “Se les dificultan las relaciones”; fueron algunas de las descripciones.

En #M√©xico, un pa√≠s con 7 v√≠ctimas DIARIAS de #feminicidio, una revista muy vendida hizo un test que equipara a las #mujeres que luchan por sus derechos con los victimarios del holocausto, entre otras cosas. ¬ŅCu√°l es el papel de la prensa en la violencia machista? pic.twitter.com/xcxiRl2wdG — AJ+ Espa√Īol (@ajplusespanol) 25 de abril de 2018

Hasta el momento, revista TV Notas M√©xico no ha publicado ning√ļn comunicado p√ļblico refiri√©ndose al tema, sin embargo, en su edici√≥n de internet est√° disponible con una portada diferente a la de su tiraje impreso.

El origen de este término

Un art√≠culo de la cadena espa√Īola de noticias SER, relata que el t√©rmino feminazi, ocupado a menudo para atacar a grupos feministas, fue ocupado por primera vez por el periodista estadounidense Rush Limbaugh en el a√Īo 1992.

Este escritor public√≥ dicho a√Īo un libro llamado C√≥mo deber√≠an de ser las cosas, donde instaur√≥ este t√©rmino como la uni√≥n de las palabras “femenina” y “nazi” para describir a mujeres que, en su visi√≥n particular, buscaban lograr un “holocausto moderno” promoviendo el aborto.

“Las ‘feminazis’ pretenden lograr tantos abortos como sea posible‚ÄĚ, fue la frase concreta que utiliz√≥ Limbaugh en esa oportunidad, comparando el movimiento feminista con los cr√≠menes del Nazismo durante la Segunda Guerra Mundial.