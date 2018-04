Cruda reflexión de periodista española sobre caso "La Manada" te dejará pensando

Indignaci√≥n a nivel global ha causado la sentencia de un tribunal espa√Īol que desestim√≥ el cargo de violaci√≥n para un grupo de 5 sujetos -que se hac√≠an llamar “La Manada”– acusados de haber atacado sexualmente a una joven de 18 a√Īos durante la fiesta de San Ferm√≠n en 2016.

Los imputados fueron condenados a 9 a√Īos de prisi√≥n y 5 de libertad vigilada por abuso sexual (no violaci√≥n).

Cabe destacar que el grupo -de entre 27 y 29 a√Īos- grab√≥ el episodio y envi√≥ una serie de mensajes donde alardeaban de lo ocurrido.

Pese a que la v√≠ctima y su defensa alegaron que fue violada y sometida, tres jueces descartaron la violaci√≥n porque en el video ella no fue golpeada ni dijo expresamente “no”. De este modo, el tribunal desestim√≥ los argumentos de la defensa de la v√≠ctima, incluyendo que ellos eran 5, todos m√°s grandes y fuertes que la joven y que grabaron los hechos.

El fallo caus√≥ una ola de indignaci√≥n en toda Espa√Īa, gener√°ndose protestas masivas en las principales ciudades del pa√≠s, como Madrid, Pamplona, Barcelona o Valencia.

Entre quienes manifestaron fuertemente su rechazo estuvo la periodista espa√Īola Pepa Bueno, de la Cadena Ser, quien hizo una cruda reflexi√≥n al respecto.

“Buenos d√≠as. Las mujeres sabemos hoy que si cinco hombres te rodean en un portal, te usan como si fueras una cosa de todas las maneras y por todos los sitios de tu cuerpo que creen oportuno, lo graban y se r√≠en, te sujetan y voltean y luego te dejan tirada…. eso no es una violaci√≥n. Porque no te han puesto una navaja al cuello y t√ļ no te has resistido lo suficiente para tener huesos rotos o moratones en los brazos, la cabeza o las piernas. Los otros moratones, por dentro y por fuera, al parecer, no importan“, comenz√≥ diciendo la mujer.

“Duele leer los hechos probados en la sentencia de La Manada. Que la v√≠ctima fue, y esto es literal, ‘rodeada por cinco varones, de edades muy superiores y fuerte complexi√≥n, se sinti√≥ impresionada y sin capacidad de reacci√≥n. Que sinti√≥ un intenso agobio y desasosiego, que le produjo estupor y le hizo adoptar una actitud de sometimiento y pasividad’. Hechos probados“, a√Īadi√≥.

“Y despu√©s de describir 9 accesos carnales y de aceptar la versi√≥n de la v√≠ctima de que no fueron consentidos, el tribunal concluye que no hubo violaci√≥n, que no hubo agresi√≥n sexual. Que fueron abusos continuados”, expres√≥.

Bueno agreg√≥ que “es incomprensible y cuando la justicia resulta incomprensible la justicia tiene un problema y la sociedad tambi√©n, por muchas explicaciones t√©cnico jur√≠dicas que se den. O hay que cambiar el C√≥digo Penal, o hay que formar en g√©nero a quienes lo aplican.

“Pero parece evidente que algo falla cuando la ley o su aplicaci√≥n no es percibida como justicia por millones de mujeres y de hombres que salieron ayer a la calle a decir que cuando un acto sexual no es consentido, el acto en s√≠ mismo es la violencia. Y que el cuerpo de una mujer no es una cosa, no es una casa ni un bolso que cuando lo roban precisa de una agresi√≥n extra para que se considere robo con violencia”, manifest√≥ la periodista.

“Este es el debate que abr√≠a el caso Manada: ¬Ņqu√© es violencia sexual?”, indic√≥.



La comunicadora puso sus esperanzas en las dem√°s instancias legales que quedan. “Es una primera sentencia, todas las partes van a recurrir. Veremos qu√© dice el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y despu√©s, si llega, el Supremo”, finaliz√≥.