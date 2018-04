5 tristes ejemplos que muestran lo grave que se ha vuelto la contaminación en el planeta

Cada cierto tiempo aparece nueva evidencia que nos pega una verdadera bofetada y nos demuestra lo grave que se ha vuelto el problema de la contaminación en el planeta.

Fertilizantes, pesticidas, desechos industriales, pl√°sticos, aguas tratadas y otro tipo de desperdicios se vierten en los cursos de agua, terminando en el mar.

Lee también: Informe asegura que H&M y Zara comprarían a fábricas altamente contaminantes

Por su parte, los pl√°sticos que permanecen en el mar, durante cientos de miles de a√Īos, pueden entrar en la cadena alimentaria, acumul√°ndose en los est√≥magos de los peces, mam√≠feros marinos y aves marinas.

Es debido a lo importante que es tomar conciencia sobre el tema, que a continuación revisaremos 5 graves ejemplos que demuestran lo importante que es disminuir los niveles de contaminación.

En febrero pasado var√≥ una ballena de 10 metros de longitud y unas 6 toneladas en una playa de Murcia, Espa√Īa.

Rápidamente la aparición del cetáceo generó gran impacto entre la comunidad, mientras que los expertos del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre El Valle la retiraron para realizar una autopsia.

Los resultados obtenidos por los especialistas fueron demoledores: el animal murió debido a los 29 kilos de basura, principalmente bolsas de plástico, que fueron hallados en su estómago.

Pero no sólo eso, ya que además encontraron trozos de red de pesca e incluso un bidón. Tal como recoge el sitio de tecnología Gizmodo, todo este plástico que consumió le provocó un atasco en su aparato digestivo, muriendo por una peritonitis.

En octubre de 2017 una serie de imágenes compartidas por una fotógrafa en el Mar Caribe se volvieron rápidamente virales.

En las capturas aparecían los elevados niveles de basura que permanecen en las aguas frente a la isla de Roatán, en Honduras.

La autora de las fotograf√≠as es la brit√°nica-hondure√Īa Caroline Power, quien decidi√≥ dar a conocer la realidad del sector luego que junto a un grupo de amigos intentaran bucear.

‚Äú¬°Esto tiene que parar!‚ÄĚ, es el nombre del √°lbum en el que se observa tenedores, cuchillos y cucharas de pl√°stico, zapatillas e incluso hasta un televisor flotando en el sector.

El video de la cadena británica BBC en el que aparece una tortuga tratando de anidar en una zona llena de basura conmovió a millones alrededor de todo el mundo.

En la secuencia se puede ver c√≥mo posteriormente aparecen otras tortugas, m√°s peque√Īas, tratando de huir.

La triste y lamentable escena ocurri√≥ en Christmas Island, un territorio sin autogobierno de Australia en el oc√©ano √ćndico.

El archivo demuestra las complejidades por las que deben atravesar diferentes especies para poder llegar al mar, pasando por verdaderas monta√Īas de pl√°stico.

En 2015 un ciudadano chino aspiró las calles de Beijing por 100 días, transformando el smog en un ladrillo para la construcción.

De esta manera, el artista -quien se hace llamar ‚ÄúNut Brother‚ÄĚ- busc√≥ crear conciencia sobre los graves problemas ecol√≥gicos del pa√≠s.

‚ÄúEl aire en Beijing es malo por todas partes. No hay una fuente especifica de aire‚ÄĚ, concluy√≥ el gestor de este proyecto al sitio Quartz., agregando que su idea comenz√≥ a planearla en 2013.

Nut Brother explicó que su idea es que en el futuro este tipo de ladrillos sirvan para la construcción de edificios en la capital china.

Smog "blocks"! Man spent 100 days in Beijing collecting smog, compressed dust into ‚Äúbrick‚ÄĚ to raise public awareness pic.twitter.com/bmPkh0whXb

— China Xinhua News (@XHNews) December 1, 2015