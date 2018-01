Asos recibe ola de críticas por vender un extraño collar similar a objeto fetiche

Puedes estar o no de acuerdo, pero lo cierto es que los chokers o collares similares a un cinturón se han vuelto una moda.

Para algunos padres británicos la naturaleza siniestra de este accesorio ha sido razón más que de peso para denunciar a la tienda online Asos.

Y es que una de las modelos que exhibía el collar, fuertemente puesto alrededor de su cuello, tiene los ojos cerrados y la cabeza inclinada hacia un lado.

El “choker con llama de latex” de la marca Hanger, cuyo valor es de más de 35 mil pesos fue compartido por una joven británica en su Twitter junto a la frase “Wow @ASOS realmente aquí están vendiendo un cinturón diciendo que es un choker” 😅.

Wow @ASOS really out here selling a belt and saying its a choker 😅 pic.twitter.com/99XLGch8hT

— Nidha✨ (@NidhaMohammed) 16 de enero de 2018