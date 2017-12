"No soy gay, soy un hombre": la profunda crítica a las etiquetas de Stefano Gabbana

Non è in vendita ❤️❤️❤️❤️ is not for sale ❤️❤️❤️❤️ I’M A MAN 🌎🌍🌏 if someone did not understand the message is: DON’T LABEL ME I’M HUMAN ❤️ LOVE & do not HATE

A post shared by stefanogabbana (@stefanogabbana) on Dec 22, 2017 at 12:14am PST