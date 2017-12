YouTube elimina canal donde un padre exhibía a sus hijas en conductas abusivas

Hasta hace unas semanas existía un canal con millones de seguidores en el que se podía ver a dos hermanas en edad escolar llorar, hacer pataletas, orinarse encima y actuar como si fueran bebés.

Se trataba de “Toy Freaks” uno de los canales más populares de YouTube (y también de YouTube Kids) que causaba una gran polémica porque se habría dedicado al fetichismo del abuso infantil.

Greg Chism, padre soltero de dos niñas, Victoria y Annabelle, mostraba videos de sus hijas gritando de miedo y bañándose juntas, imágenes que sus más de 8 millones de usuarios parecían disfrutar a diario.

El hombre se hacía millonario a costa del exhibir a sus hijas en conductas impropias, aunque usuarios de internet reclamaban a YouTube para lograr que eliminaran el canal. Aún así, Chism juraba que su intención era “crear contenido familiar para otros niños”.

Una usuario de Twitter describió el hecho de que existiera este canal de la siguiente manera:

“Descubrir que uno de los canales más populares de YouTube (y especialmente en YouTube Kids) es un canal de fetichismo del abuso infantil me ha hecho sentir completamente enferma todo el día. Espero que las niñas de Toy Freaks puedan ser rescatadas de su padre pronto”.

finding out that one of the most popular channels on YouTube (and especially on YouTube Kids) is a child abuse fetish channel has made me feel completely ill all day. I hope the Toy Freaks kids can be rescued from their dad soon.

— Carta Monir (@CartaMonir) 7 de noviembre de 2017