Psicólogo analiza razones de la inesperada reacción provocada por muñeca sexual en Austria

Sorpresa -y bastante entusiasmo- generó en el público que llegó hasta la feria tecnológica Ars Electronica de Linz, en Austria, la exposición de Samantha, una detallada muñeca sexual.

El alboroto provocado fue tal, que incluso el robot terminó completamente destruido por las “caricias” poco sutiles recibidas.

De hecho, una vez finalizado el evento debió regresar al taller para la reparación de varias de sus partes. Según recoge el periódico británico Daily Mail, su creador -Sergi Santos- calificó la experiencia como “traumática”.

Es entonces cuando cabe hacerse la pregunta, ¿Por qué la gente reaccionó de esa manera ante la muñeca? ¿Qué factores inciden en este tipo de fenómenos?

Popular sex doll Samantha finally breaks down after a lot of customers heavily massaged… https://t.co/BdBjHpE7rW pic.twitter.com/E4JTWUP81E

— Frank Tamoufe 😎😎 (@Franktamoufe) September 27, 2017