Niña con cáncer óseo pidió ubicar su talón como rodilla para poder bailar nuevamente

La medicina moderna permite m√ļltiples opciones de recuperaci√≥n para las personas que deben amputarse una extremidad, pero pocos tomar√≠an la alternativa que eligi√≥ la peque√Īa Amelia Eldred, conectando parte de su pierna nuevamente para utilizar su tal√≥n como “rodilla” para una pr√≥tesis.

El procedimiento, llamado rotoplast√≠a, es poco com√ļn y utilizado √ļnicamente en casos donde se puede garantizar un buen resultado para el o la paciente.

Amelia sufr√≠a de un c√°ncer √≥seo que afect√≥ su pierna izquierda, por lo cual era necesario amputar su pierna. La peque√Īa, sin embargo, no quer√≠a perder la posibilidad de bailar, as√≠ tambi√©n como nadar y hacer actividades atl√©ticas, las cuales la peque√Īa adora.

“Esta era la mejor opci√≥n para nosotros, porque si hac√≠amos una amputaci√≥n normal hab√≠a poca oportunidad para obtener una pr√≥tesis para ella”, afirm√≥ la familia de la ni√Īa al hablar con la BBC.

Girl, 7, from Tamworth, has leg reattached backwards by @ROHNHSFT after cancer surgery so that one day she may dance again. pic.twitter.com/ZbQZ79NYuJ

— BBC Midlands Today (@bbcmtd) 25 de abril de 2018