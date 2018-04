La antigua pintura del siglo XVIII sospechosamente parecida al meme del novio distraído

En el √ļltimo a√Īo, el meme del novio distra√≠do ha servido para graficar diversas situaciones en que la vida pone a las personas en el limbo entre las obligaciones versus los placeres, generando conflictos existenciales que son dif√≠ciles de resolver.

No obstante, en el siglo XVIII ya se hac√≠an piezas gr√°ficas que mostraban situaciones de conflicto entre las personas. Es este caso se trata de la pintura del artista brit√°nico Joshua Reynold, quien falleci√≥ el a√Īo 1792.

La obra se titula: Garrick entre la tragedia y la comedia y actualmente pertenece a la colección Rothschild (Inglaterra), exhibiéndose en la galería Tate de la ciudad de Liverpool.

Seg√ļn el sitio de Internet de esta galer√≠a, el protagonista de la pintura es el actor ingl√©s David Garrick, quien personifica a H√©rcules (h√©roe de la mitolog√≠a griega) debati√©ndose entre el placer y la virtud.

El portal agrega que Reynolds presenta las figuras de la tragedia y la comedia en el estilo de Antonio Correggio y Guido Reni, ambos representantes del Barroco en Italia. En este sentido, Correggio era conocido por su uso “seductor” del color y Reni por el uso estructural de las l√≠neas.

Seg√ļn relat√≥ el diario espa√Īol El Pa√≠s, David Garrick, quien protagoniza este antiguo meme, estuvo inmerso dentro del mundo de la comedia la mayor parte de su carrera, aunque tambi√©n incurcion√≥ en la tragedia, aunque sin mucho √©xito.

