La historia del hombre que sobrevivió a los ataques de un tiburón, un oso y una serpiente

Advertencia de imágenes explícitas ¡Cuidado! Las imágenes de este artículo pueden herir la sensibilidad de algunas personas.

Derechamente, la expresi√≥n “gringo loco” aplica perfectamente para Dylan McWilliams, un joven estadounidense de 20 a√Īos que en los √ļltimos 4 sobrevivi√≥ al ataque de un tibur√≥n, la mordida de una serpiente cascabel y la embestida de un oso.

Sin duda, McWilliams es de esos hombres que busca el peligro y goza enfrentándose a éste, ya que su profesión es ser instructor de técnicas de supervivencia.

La √ļltima aventura que lo tuvo cerca de la muerte fue mientras practicaba surf en una playa de Haw√°i, momento en el que fue mordido en una pierna por un tibur√≥n. Afortunadamente, el hombre se encontraba cerca de la orilla y logr√≥ salir del agua.

En conversaci√≥n con el medio norteamericano Hawai News Now, Dylan cont√≥ c√≥mo fue su experiencia: “La parte que m√°s me asust√≥ fue ver la sangre detr√°s de mi. No sab√≠a adonde estaba”.

Tras eso aseguró que vio al tiburón rodeando su tabla de surf y comenzó a luchar con él. Le dio patadas desesperadamente al escualo y nadó hacia la orilla para salvar su vida.

Seg√ļn consigna el medio hawaiano, al observar la mordida que recibi√≥ el muchacho en su pierna se piensa que fue atacado por un tibur√≥n tigre de aproximadamente 2 metros de largo.

No obstante, el chico vivi√≥ experiencias a√ļn m√°s aterradoras en su vida. En julio de 2017 nuevamente tuvo que luchar por su vida cuando acampaba y fue atacado por un oso. Literalmente, √©l despert√≥ entre los dientes del animal.

En conversaci√≥n con la Revista People, McWilliams indic√≥: “Me despert√© escuchando un fuerte crujido. Recuerdo mucho dolor y ser arrastrado por mi cabeza por un oso. Por un segundo pens√© que era un sue√Īo. No sab√≠a qu√© estaba pasando”.

Luego comenz√≥ a golpear al oso en los ojos y la nariz hasta que dej√≥ la presa y se alej√≥. Seg√ļn el relato de Dylan, el ejemplar pesaba cerca de 130 kilos.

Tras el hecho, el hombre recibi√≥ nueve puntos de sutura y qued√≥ con cicatrices eternas en su cabeza. “Pens√© que hab√≠a quedado ciego”, expres√≥.

El primer ataque que sufri√≥ este osado joven fue hace tres a√Īos mientras estaba de excursi√≥n por la monta√Īa y sinti√≥ un peque√Īo pinchazo en su pierna derecha. Se trataba de la mordida de una serpiente cascabel.

“Inicialmente pens√© que hab√≠a sido pinchado por un cactus, pero al mirar hacia abajo v√≠ a una serpiente. Afortunadamente no me mordi√≥ muy fuerte y el veneno no penetr√≥ hacia zonas comprometedoras de mi cuerpo”, relat√≥.

Sin embargo, estuvo dos semanas en cama y con fiebre tras el hecho.

En una entrevista con BBC, el norteamericano indic√≥ que no cree que tenga “siete vidas”, y siente que en estos hechos se combinan la buena y mala suerte. “Parece que no tengo mucha suerte, pero es como si tuviera suerte en situaciones desafortunadas”, indic√≥