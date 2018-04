Empresa de preservativos bromeó con los polémicos dichos del Ministro de Educación

A s√≥lo d√≠as de sus pol√©micos dichos en materia de sexualidad escolar, al Ministro de Educaci√≥n Gerardo Varela le sigue penando su declaraci√≥n sobre la cantidad de preservativos que utilizan sus hijos y la supuesta condici√≥n de “campeones” que ello implicar√≠a.

Esta semana, en conversaci√≥n con Radio Universo, el secretario de Estado dio a conocer su postura sobre la educaci√≥n sexual que se imparte en los colegios, y de paso asegur√≥: ‚Äúa mis ni√Īos los he educado sin abejitas. De hecho les he ido a comprar (condones) porque no se atreven cuando chicos… Son unos campeones, necesitan m√°s de tres parece‚ÄĚ, dijo.

Luego, explic√≥: ‚ÄúUno con sus hijos tiene ciertos niveles de libertad y responsabilidad que no necesariamente lo tiene con los ni√Īos ajenos, yo no le puedo decir a usted como tiene que educar a los suyos‚ÄĚ.

La declaración le valió críticas desde diversos sectores políticos, e incluso emplazamientos desde el movimiento estudiantil. También una que otra broma, como la que hizo la empresa de preservativos Durex en sus redes sociales a raíz del hecho.

A través de su cuenta en Twitter, la empresa local difundió una imagen publicitaria donde se hace cargo de los dichos de Varela, con una leyenda que no da espacio para la doble interpretación.

En el post, se lee la leyenda “Pack Hijo’e Ministro. Para conservadores doble est√°ndar”, mientras que en redes sociales la empresa describi√≥ as√≠ su nueva estrategia: “Educaci√≥n sexual por un Chile protegido y menos cartucho”.

El post se viraliz√≥ de inmediato en redes sociales, generando debate alrededor de las declaraciones del secretario de estado, cuya √ļltima pol√©mica parece no acabar.