Presentador inglés compró un pantalón negro por Internet y recibió un vestido de gala rojo

El presentador de radio inglés Dylan Evans vivió un hilarante momento el pasado fin de semana, tras ordenar la compra de un pantalón negro y unas gafas en el sitio de compras de la marca ASOS, famosa en Europa. Tras días de espera, el hombre recibió un precioso vestido de gala color rojo.

No obstante, y lejos de molestarse por el error del sitio, el joven se tomó con humor la situación y retrató el momento a través de su cuenta de Twitter, publicando fotos con el vestido puesto, siendo blanco de risas y burlas por parte de sus seguidores.

En su primera publicaci√≥n, Evans escribi√≥ lo siguiente: “Amigos de ASOS (puede que est√© mal) pero, estoy muy seguro que me enviaron una orden equivocada”. Su tuit obtuvo 54 mil retuits y 176 mil Me Gusta durante el fin de semana.

Ayy @ASOS (I might be wrong) but, I‚Äôm pretty sure you‚Äôve sent me the wrong order… pic.twitter.com/mFRTi3yg6T

A tal punto llegaron las burlas que incluso la tienda se tomó con humor la situación, indicando que el comunicador lucía bien con el atuendo en las fotos que publicó.

“Ayy se√Īor Dylan, definitivamente te est√°s luciendo con ese vestido. Por favor env√≠a el n√ļmero de orden y tu correo electr√≥nico de registro en ASOS y podremos organizar el cambio del producto”, fue la respuesta.

Ayy Mr Dylan, you are definitely rocking that dress! Please send over your 9 digit order number and your ASOS registered email address in a DM and we can organise a cheeky swap to happen ūüôä

— ASOS Here to Help (@ASOS_HeretoHelp) 11 de abril de 2018