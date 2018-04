Mayochup: el nuevo condimento con el que alucinan en EEUU y que en Chile lleva años

La mayonesa y el ketchup son dos de los aderezos favoritos de los chilenos. S√≥lo basta con asistir a cualquier local de comida (o “carrito”) para percatarse que estas dos salsas son de las m√°s solicitadas por los clientes. Es por lo mismo, que algunos optan por mezclar ambos con objeto de unir sus sabores.

A pesar que lo anterior no luce novedoso para los chilenos, en la zona norte del continente no piensan de la misma forma. Esto se comprueba con la “locura” que desat√≥ la nueva entrega de la marca Heinz, la que une ambos aderezos bajo el “creativo” nombre mayochup.

Si bien al unir manualmente el kepchup con la mayonesa, la mezcla toma un tono rosado, en la versión de la marca de salsas ésta es presentada con un color amarillo, similar al de la mostaza.

Para lanzar este producto al mercado norteamericano, Heinz publicó una encuesta en su Twitter preguntando si los consumidores estadounidense querían la salsa en sus supermercados o preferían hacerla por sí mismos. Más de la mitad votó por la primera opción, obteniendo más de 500 mil opiniones.

Want #mayochup in stores? 500,000 votes for ‚Äúyes‚ÄĚ and we‚Äôll release it to you saucy Americans.

— Heinz Ketchup (@HeinzKetchup_US) 11 de abril de 2018