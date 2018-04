Dylan Askin: El niño milagro de 2 años que despertó del coma cuando lo iban a desconectar

El peque√Īo Dylan Askin (actualmente 5) se convirti√≥ en uno de los casos cl√≠nicos m√°s especiales en Reino Unido, luego que milagrosamente despertara de un coma inducido el mismo d√≠a que iba a ser desconectado por sus padres en el hospital.

El peque√Īo estaba aquejado de un c√°ncer de pulm√≥n llamado Histiocitosis pulmonar de c√©lulas Langerhans, el cual llena el sistema respiratorio de quistes. Esta enfermedad afecta a un ni√Īo por cada 1 mill√≥n en todo el mundo.

Corr√≠a el a√Īo 2016, los padres de Dylan hab√≠an decidido bautizarlo en Viernes Santo, en su cama, para luego desconectar las m√°quinas y esperar su desenlace fatal, sin embargo, el peque√Īo dej√≥ a todos sorprendidos y al borde del llanto luego de abrir sus ojos justo antes que se llevara a cabo esta acci√≥n.

Tras un a√Īo el ni√Īo logr√≥ vencer a la enfermedad y comenzar a hacer una vida totalmente normal, asist√≠a al jard√≠n infantil a jugar con otros chicos, su cuerpo se desarrollaba de acuerdo a par√°metros normales y sus pulmones volv√≠an a funcionar correctamente.

Su madre, Kerry Askin, indic√≥ al diario ingl√©s DailyMail que la situaci√≥n era muy complicada, ya que el cuerpo de su hijo no reaccionaba ante ning√ļn impulso externo. Ella misma consider√≥ el hecho como un “milagro de semana santa”.

“Los aparatos conectados a Dylan estaban al m√°ximo. Y √©l segu√≠a sufriendo. Los m√©dicos nos dijeron que no iba a volver a casa y toda su familia fue el Viernes Santo a despedirse. Hasta su hermano mayor, Bryce”, relat√≥.

La mujer agregó que no se considera una persona religiosa, pero hasta el día de hoy no encuentra una explicación que no sea denominar el hecho como un acto divino.

“No soy una persona muy religiosa, pero en este caso supe que se trataba de un milagro de Pascuas. Cuando le cont√© lo que hab√≠a pasado a mi hijo mayor, √©l me dijo: ‘Es como Jes√ļs’, porque era lo que adem√°s estaba aprendiendo en la escuela en ese momento”, coment√≥.

Cabe se√Īalar que la imagen de Dylan Askin se convirti√≥ en s√≠mbolo de la fundaci√≥n Clic Sargent, la cual constantemente realiza campa√Īas para ayudar a ni√Īos que sufren de c√°ncer en Inglaterra.