U. de Oxford toma inédita medida para ayudar a mujeres a subir sus notas en matemáticas

Miércoles 24 enero de 2018 | Publicado a las 16:54

En una medida sin precedentes, la Universidad de Oxford ha decidido darle 15 minutos más a sus estudiantes para que contesten los exámenes.

Esta medida se aplicó por primera vez durante el verano de 2017 (invierno en Chile), específicamente en las áreas de pregrado de Matemáticas y Ciencias de la Computación, según reveló el lunes el periódico inglés The Daily Telegraph.

De este modo, ahora los alumnos tienen 105 minutos de plazo para responder sus exámenes, en lugar de 90 como solía ser, y la dificultad de las preguntas y la extensión continúa siendo la misma que antes.

Si bien este aumento de tiempo se aplicó a todos los estudiantes, la verdad es que el objetivo es ayudar a las mujeres a subir sus notas.

La casa de estudios está preocupada debido a que las mujeres no obtienen notas tan altas en las áreas ya mencionadas, en comparación a las calificaciones que logran los hombres.

En ese sentido, la institución tiene una teoría que podría explicar esta diferencia entre ambos géneros: creen que “las candidatas femeninas podrían tener mayor probabilidad de verse afectadas negativamente por la presión del tiempo”, indica el diario británico.

Para solucionar esto de una forma justa, es que habrían decidido dar el beneficio tanto a mujeres como a hombres.

“Creemos que este tiempo extra nos permitirá determinar de mejor forma qué alumnos han entendido de manera más completa la materia, en un modo que siga siendo exigente académicamente y justo”, explicó un representante de la universidad al portal estadounidense Business Insider.

Al respecto, añadió que “nos alienta el observar que, después de implementar estos cambios, las mujeres han obtenido mejores notas en nuestros exámenes. No obstante, aún es muy pronto para llegar a conclusiones finales”.

¿Y cómo han tomado estos cambios los estudiantes? Telegraph conversó con Antonia Siu, representante de pregrado de la Sociedad de Mujeres de Oxford en Ciencias de la Computación, quien expresó que “me inquieta cuando se toman medidas a favor de un género por sobre otro, pero me pone contenta que la gente se dé cuenta cuando hay diferencias entre grupos de personas, diferencias que no deberían existir si se analizan de manera razonable, y a partir de eso piensan en las personas que están dejando atrás de forma no intencional”.