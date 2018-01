La historia del ascenso y caída del mendigo héroe que ayudó a las víctimas de Manchester

Domingo 14 enero de 2018 | Publicado a las 12:33

En mayo de 2017, 23 personas perdieron la vida en un ataque perpetrado a la salida de un concierto de la cantante Ariana Grande, en la ciudad británica de Manchester. El atentado fue adjudicado por el grupo yihadista Estado Islámico y repudiado en el mundo entero, pues las víctimas eran en su mayoría adolescentes fanáticas de la artista norteamericana.

El ataque dejó una infinidad de historias y una gran cantidad de héroes anónimos que ayudaron a las víctimas que lo necesitaban, exponiendo incluso su propia seguridad.

Uno de ellos fue Chris Parker, un hombre en situación de calle que no dudó en ayudar a quienes requerían asistencia. Su historia dio la vuelta al mundo siendo reconocido en todas partes, sin embargo, esta semana Parker reveló un oscuro secreto de lo ocurrido ese fatídico 22 de mayo.

Pero comencemos desde el principio, Chris Parker, quien creció en las calles de Norwich, llegó ese día al Manchester Arena junto a un amigo para pedir limosna a los asistentes al concierto.

No obstante, cuando Salman Abedi hizo explotar la bomba dentro del centro de eventos, Parker inmediatamente se adentró en el recinto, donde -según comentó posteriormente a algunos periodistas- ayudó a cubrir las heridas de una niña con una polera del concierto y trató de tranquilizar a otra joven que había perdido sus piernas.

Luego ayudó a trasladar a un lugar seguro a una mujer que agonizaba y ella falleció en sus brazos. “Tenía sesenta y tantos años y había estado con su familia. No he dejado de llorar… La parte más impactante es que fue un concierto para niños”, aseguró a Press Association, declaración que luego fue citada por New York Times.

“El hecho de que no tenga hogar no significa que no tenga corazón o que no sea un ser humano”, señaló a ITV News. “Me gusta pensar que alguien vendría a ayudarme si lo necesitara”, comentó.

Su relato sobre los horrores que vio ese día y su desinteresada ayuda, hicieron que fuera llamado el “héroe mendigo”, y que cientos de personas aportaran a una campaña en Go Fund Me para reunir fondos que irían en su beneficio, y que actualmente acumula más de 30 millones de pesos.

Pero no sólo eso, pues gracias a la atención mediática que recibió, su madre también intentó comunicarse con él. “Este es mi hijo y estoy desesperada de ponerme en contacto con él”, escribió la mujer en el portal para reunir fondos.

“Hemos estado alejados por un largo tiempo, y no tenía idea que vivía en situación de calle. Estoy muy orgullosa de él, y creo que él podría necesitarme ahora”, continuó.

La verdad

Tras recibir las felicitaciones del mundo entero, el mismo público fue sorprendido luego que Parker fuera acusado de robar a las víctimas del atentado.

Según un video emitido ante el Tribunal de la Corona de Manchester, el hombre de 33 años fue sorprendido deambulando entre los heridos y los cuerpos que se encontraban en el lugar.

En las imágenes se identifica a Parker acercándose en varias ocasiones a una mujer que se encontraba tendida en el suelo cerca del cadáver de su nieta. El hombre se inclina sobre ella y toma su bolso. Minutos más tarde es visto llevándose el celular de otra chica herida.

En un primer momento el hombre negó las acusaciones asegurando que “no he hecho nada, absolutamente nada”. Sin embargo, esta semana se declaró culpable de ambos delitos en una audiencia en su contra, donde admitió que tomó el celular y el bolso, y que posteriormente usó la tarjeta de crédito de la mujer, para comer en McDonalds.

Actualmente Parker se encuentra bajo arresto en una prisión de Manchester y a la espera de su juicio final que se realizará el 30 de enero. Su estadía en la cárcel no ha sido fácil, pues los reclusos lo han amenazado de muerte por su actuar.

Según su historial, el hombre ya había sido detenido por el robo de una cartera y por numerosos hurtos en tiendas.

Sobre los fondos reunidos en su nombre, aún no hay una repuesta concreta de qué ocurrirá con ellos.