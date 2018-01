Las impactantes postales que ha dejado la intensa ola de frío en Norteamérica

Durante estos días se ha registrado una intensa ola de frío en Canadá y Estados Unidos que, incluso, congeló gran parte de las cataratas del Niágara y obligó a Nueva York a declarar estado de emergencia.

Las temperaturas han llegado a los -40 ºC, lo que ha generado que caiga nieve en lugares donde no sucedía hace más de tres dećadas.

Asimismo, la situación ha provocado otros hechos que causaron extrañeza y preocupación entre los pobladores, pues desde los árboles comenzaron a caer iguanas congeladas.



Así, al menos, reportaron varios usuarios de la red social Twitter con imágenes que generaron impacto.

The scene at my backyard swimming pool this 40-degree South Florida morning: A frozen iguana. pic.twitter.com/SufdQI0QBx

— Frank Cerabino (@FranklyFlorida) January 4, 2018