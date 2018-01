¿Amas las paltas? Por qué deberías agradecer al lestodonte por conocerlas

La palta, aguacate, cura, avocado o abacate es un árbol con fruto comestible que pertenece a la familia Lauraceae, una de las más antiguas entre las plantas con flores.

Según se puede extraer del sitio del Gobierno Mexicano, Biodiversidad, en esta familia se incluyen alrededor de 3 mil especies principalmente arbóreas de regiones tropicales y subtropicales.

“Antes que los humanos gozáramos de los aguacates, fueron un fruto preferido de los grandes mamíferos de la Edad de Hielo”, incluye el texto del mismo portal.

Su nombre proviene del náhuatl ahuacatl, que significa “testículos de árbol”. Crece hasta 20 metros de altura, pero generalmente en los cultivos se mantiene de menos de cinco metros.

Pero lo anterior, parece ser una parte más de un puzzle que el Museo Americano de Historia Natural está armando, ya que hace unos días lanzaron por redes sociales una curiosa información.

Next time you eat guacamole, thank a giant ground sloth: the Lestodon! These 15-ft animals ate avocado whole, traveled, and then pooped, depositing the pits in new places. Most mammals couldn't handle large seeds, so it was up to megafauna to disperse (and fertilize!) avocados. pic.twitter.com/uBpAqQqgRg

— American Museum of Natural History (@AMNH) 29 de diciembre de 2017