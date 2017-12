Amigos de la infancia descubren que son hermanos 60 años después

Sábado 30 diciembre de 2017 | Publicado a las 15:00

Aunque parezca una historia de película, esta es la vida real. Tras más de 60 años de amistad, una pareja de amigos de Hawái, descubrió que tenía más en común de lo que alguna vez imaginaron: eran hermanos.

Alan Robinson y Walter Macfarlane se conocieron en el colegio a los 10 y 12 años, respectivamente, desde entonces nunca más se separaron. Vivían en la misma cuadra, asistieron a la misma escuela, jugaron en el mismo equipo de Fútbol americano y hasta se enlistaron juntos para pelear en la guerra de Vietnam.

Los amigos, sin embargo, también compartían una pena. Mientras Macfarlane nunca conoció a su padre biológico, Robinson fue dado en adopción al nacer.

Hace algunos meses Walter inició una investigación para encontrar a su papá. Con la ayuda de su hija, descubrió un sitio de análisis del ADN que le permitiría indagar en sus ancestros a través de un simple examen. Fue así como encontró a otro usuario con cromosomas X exactamente iguales a los suyos.

Esto despertó las esperanzas de Macfarlane, quien no se imaginó lo que vendría. El otro usuario ocupaba el nick Robi737, lo cual le sonó raro ya que el sobrenombre de su mejor amigo era Robi, quien además había piloteado un 737 de Aloha Airlines.

Lo que Alan no sabía era que Robinson había ingresado al mismo sitio para buscar a su familia biológica. Ambos se hicieron un examen de ADN y el resultado fue claro: son medios hermanos por parte de madre.

La noticia los impactó, sin embargo, decidieron guardar silencio y contarle a ambas familias cuando se reunieran en Navidad. “Normalmente no lloro fácilmente, pero me derrumbé frente a todos, las emociones eran muy fuertes. Fue una experiencia abrumadora”, señaló a CNN Robinson.



“Es el mejor regalo de Navidad que pude haber tenido. No sé cuánto me llevará reponerme de esta emoción”, agregó.