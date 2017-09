Mural que confunde a Kurt Cobain con comediante de Saturday Night Live se vuelve viral

Hace algunos días un artista austriaco mostró a través de las redes sociales el mural que pintó en honor al fallecido líder de Nirvana, Kurt Cobain.

El autor, que se hace llamar Lushsux, agregó junto al diseño una frase que aparecía en la nota de suicidio del músico. “Es mejor quemarse que desvanecerse”, señala el texto, en el que además se puede leer “Kurt Cobain y RIP”.

Sin embargo, rápidamente la obra -que está ubicada en Lintz, Austria- comenzó a viralizarse debido al poco parecido que tenía con Cobain.

"It's better to burn out than fade away" – Rip Kurt Cobain. Last day to get a ticket for the tour tomorrow in Linz https://t.co/9dviyqU980 pic.twitter.com/Y6i04jWmcb

— LUSHSUX (@lushsux) September 21, 2017