Mayor diamante bruto del mundo fue vendido por 53 millones de dólares

El mayor diamante bruto del mundo, de 1.109 kilates, fue adquirido por la empresa de joyería británica Laurence Graff a la minera canadiense Lucara Diamond por 53 millones de dólares (33.800 millones de pesos).

La empresa canadiense se dijo “feliz” esta semana en Twitter por esta operación, mientras que la británica Graff Diamonds, filial de Laurence Graff, precisó que las negociaciones duraron un año.

“Nuestro equipo de artesanos altamente cualificados se apoyará en sus muchos años de experiencia trabajando día y noche para garantizar que hacemos justicia a este singular regalo de la Madre Naturaleza”, explicó Graff.

Lucara is pleased to announce that the 1,109 carat #LesediLaRona diamond has been sold for US$53M to @GraffDiamonds: https://t.co/Y47kUaqTav pic.twitter.com/wQw0ojbfsa

— Lucara Diamond Corp (@LucaraDiamond) September 25, 2017