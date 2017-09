7 estrictas reglas de protocolo que la Reina y todos los que estén con ella deben cumplir

Aunque para muchos la vida de la realeza es realmente de ensueño, lo cierto es que las cosas no son tan así. Si bien tienen una gran cantidad de privilegios, también tienen un larga lista de responsabilidades que deben cumplir.

Y no se trata sólo de compromisos políticos y sociales, sino que de un estricto código protocolar que no sólo deben seguir ellos, sino que también quienes estén a su alrededor.

Una alteración a dicho protocolo es considerado una falta de respeto y podría incluso llevar a serios problemas para quienes lo incumplan.

A continuación en BioBIoChile, te contaremos algunas de estas reglas.

1. Evita la reverencia si no eres británico.

El saludo es muy importante en el protocolo. Para los ingleses es sumamente importante hacer una reverencia a la Reina, sin embargo, si se trata de una persona extranjera, es mejor evitarla pues podría ser considerada como una falta de respeto.

Igual de mal está intentar besar la mejilla de la monarca, su mano o darle un abrazo. El mejor saludo en esta situación es dar un apretón de mano, el cual debe comenzar cuando la Reina extienda su brazo.

Tampoco se le debe decir “encantado de conocerla”, pues ella ya sabe que es así. Asimismo, la mejor forma para referirse a ella es como Su Majestad.

2. Cuando la reina se levanta, todos los demás lo hacen también

La Reina no sólo decide cuando iniciar una conversación y los temas que se discutirán, sino que además decide cuando darla por concluida. Para ello utiliza un código especial con su bolso. Si este pasa de brazo derecho al izquierdo es un aviso a sus guardias de que el dialogo finalizará pronto.

Cuando esto sucede y ella se levanta, todos los que estén a su alrededor también deben hacerlo en señal de respeto. Además, es muy importante que nadie le dé la espalda a la Reina hasta salir de su presencia.

3. Nadie puede seguir comiendo si la reina ya terminó su plato

Al igual que el caso anterior, la Reina (o rey) es la figura más importante del evento por lo cual ella entregará las directrices de comportamientos.

Si ella ya terminó su comida, nadie más puede seguir con su plato. “El mayordomo del palacio se ubica detrás de la reina. Tan pronto como ella deje el cuchillo y el tenedor del primer plato, él encenderá una luz para indicar a los otros mozos que entren”, explicó Darren McGrady, ex cocinero personal de la reina.

Esa luz indicará el fin de cada plato, sin importar si el resto de los invitados terminaron su comida o no. En cuanto al postre, este siempre debe llevar chocolate, pues es el favorito de la Reina.

4. Las muestras de cariño están prohibidas en público

Una de las grandes dudas que tienen lo seguidores de la monarquía, es por qué Kate Middleton y el Príncipe William jamás se toman de la mano. La razón es muy simple, no pueden.

Sus apariciones en público suelen ser como representantes de la monarquía británica, por lo cual deben mostrarse profesionales durante sus funciones designadas en el extranjero.

“Ir a un lugar como un mausoleo -como los duques hicieron en India- es un acto oficial, un evento serio y no puedes ir tomados de las manos si están en una ceremonia”, explicó Judy Wade, una escritora de experiencia en temas de realeza.

Sin embargo, Wade agrega que sí notó que la Duquesa se soltó el cabello en ocasiones deportivas o de esparcimiento durante el viaje, mientras él siguió poniendo sus brazos alrededor de ella. “Los diferentes tipos de ocasiones requieren diferentes tipos de comportamiento”, finalizó.

5. No pueden tener postura política

No importa su posición política u opinión acerca de la contingencia, un miembro de la familia real simplemente no puede revelar de qué lado está y mucho menos votar en las elecciones.



“Aunque no está prohibido por ley, es considerado anticonstitucional para la monarquía votar en una elección”, se explica en el portal web del parlamento británico.

La política ha sido un tema que ha complicado a la monarquía durante años y esto quedó más que claro en 2016 con el Brexit, y las diferentes versiones de tabloides que aseguraban que algunos miembros de la familia habían dejado en claro su postura.

6. Deben siempre llevar un traje negro en su equipaje

Otro requerimiento que debe cumplir la familia real, es siempre llevar en su maleta un traje negro y sus accesorios. La razón de esto es bastante lógica, pues busca que los miembros de la realeza estén preparados por si muere un familiar mientras se encuentran de viaje.

Según la revista Harper’s Bazaar, el protocolo requiere que al llegar a Inglaterra deben estar vestidos de negro en señal de respeto por el difunto.

Esta regla comenzó a implementarse luego que falleciera en 1952, el rey Jorge VI, padre de Elizabeth II. En ese momento ella se encontraba de viaje en Kenia junto a su marido el príncipe Phillip, y no contaba con el atuendo adecuado para arribar al país.

Por esta razón, tuvo que esperar varios minutos en el avión hasta que alguien llegara con la ropa

7. Niños deben usar pantalón corto

Según explica William Hanson, un experto en protocolo, a la revista Harpers Bazaar, el encantador y estiloso príncipe se viste con esta prenda, ya que los pantalones largos en niños pequeños se consideran de clase media.

“Los largos son para los chicos mayores y los hombres, mientras que los cortos son uno de esos silenciosos marcadores de clase social que tenemos en Inglaterra” explica el experto.

“A pesar de que los tiempos están cambiando, los pantalones largos siguen considerándose de clase media bastante suburbana. Y nadie quiere que se le considere suburbano. La duquesa de Cambridge tampoco” agrega.

Esto explica además que el príncipe William y Harry, también hayan usado este tipo de pantalones en su infancia, y que con el correr del tiempo, se le haya visto finalmente con pantalones largos.

“La edad normal para el cambio de pantalón es a los 8 años” explica Hanson, quien expresó que no es anormal que la aristocracia británica continúe con las tradiciones de épocas pasadas.