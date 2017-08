Beth Thomas: El impactante vuelco de la "niña psicópata" que quiso matar a su familia

En 1992, Estados Unidos se conmovió con una película para TV emitida por la cadena estadounidense CBS, titulada Child of Rage, que relataba la cruda historia de vida de una niña que sufría severos problemas de comportamiento tras haber sido abusada sexualmente cuando era una bebé.

El filme de televisión fue inspirado en la vida de Beth Thomas, una menor de 6 años cuya vida fue relatada dos años antes en un documental del mismo nombre, emitido por la serie America Undercover de HBO, el cual expuso sin tapujos la cruda realidad de la pequeña, quien repetidamente sentía el deseo de matar a sus padres y a su hermano menor.

Los hechos se remontan a principios de los ’80, cuando Tim Tennent, ministro de una pequeña iglesia metodista en Estados Unidos, y su esposa Julie, decidieron adoptar niños luego que la mujer no pudiera quedar embarazada. En febrero de 1984 la vida de la pareja cambió radicalmente cuando recibieron una llamada del Departamento de Servicios Sociales, contándoles que tenían a una pareja de hermanos disponibles para adopción: Beth, de 19 meses, y Jonathan, de 7 meses, quienes se encontraban en “perfecto estado de salud”.

Sin pensarlo dos veces, el matrimonio respondió al llamado y agrandó la familia. Sin embargo, los servicios estatales les mintieron sobre el real estado de los pequeños, ocultándoles que habían sufrido severos abusos físicos y psicológicos de parte de sus padres biológicos, lo que desataría una serie de hechos que impactarían horrorosamente sus vidas y harían de este sueño de tener familia, una pesadilla.

Meses antes de darlos en adopción, los servicios hallaron a los pequeños al interior de su hogar en una condición deplorable: Beth gritaba mientras yacía en sus propios desechos, mientras que Jonathan estaba en su cuna con una botella de leche vencida y su cabeza achatada, dada la posición en la que solían dejarlo -boca arriba de espalda-. Luego que su madre, quien los había abandonado poco después de nacer, muriera cuando Beth tenía 1 año, la suerte de los pequeños cayó en una espiral de malos tratos a manos de su padre alcohólico, lo que dejó huellas imborrables en sus hijos, sobre todo en la mayor, a quien el hombre violaba frecuentemente desde que era una bebé.

Los ataques

Cuando Tim y Julie recibieron a los hermanos, no podían más de felicidad. Los llenaron de atenciones, les dieron el cariño que nunca tuvieron y una acomodada vida, pero los problemas no tardaron en llegar. Al poco tiempo, Beth comenzó a tener conductas erráticas sin razón aparente: en un principio, fueron actos violentos, como matar un nido de pajaritos y atacar a Jonathan cuando éste dormía, pero luego la gravedad comenzó a aumentar, llegando a destrozar su habitación por completo, apuñalar al perro de la familia con una aguja y manifestar sus deseos de matarlos a todos. Más tarde vino algo igual de perturbador, cuando la niña empezó a tener comportamientos sexuales inadecuados con los hombres, incluidos su hermano y su abuelo adoptivo, según el sitio Btchflcks.

Todo estalló un día en que los padres adoptivos descubrieron que su hijo tenía una serie de moretones en su cuerpo, sospechando que se debían a golpes de Beth. Lo anterior quedó demostrado poco después, luego que la niña golpeara la cabeza de su hermano contra el piso repetidas veces, dejándolo gravemente herido, por lo que debió ser atendido de urgencia en el hospital.

Tras descubrir la verdad sobre el origen de los pequeños, y hablar con psicólogos y otros especialistas sobre el comportamiento de su hija, Tim y Julie se enteraron de que Beth sufría del Trastorno Reactivo del Apego (RAD, por sus siglas en inglés), una condición generada por traumas pasados que provoca conductas perturbadoras, desapegadas, insensibles y apáticas entre quienes lo padecen y su entorno.

De acuerdo a la reputada Clínica Mayo, el RAD es una seria aunque poco frecuente condición que imposibilita que los infantes o niños pequeños establezcan apegos saludables con sus padres o cuidadores. Ésta se desarrolla cuando no se satisfacen las necesidades básicas de los pequeños de sentir comfort, afecto y cuidado de quienes están a su cargo, lo que afecta sus relaciones con otros.

Con el debido tratamiento, que incluye asesoría psicológica, educación e interacción positiva entre los menores y sus encargados y el establecimiento de un hábitat acogedor, los niños que padecen RAD pueden llegar a tener relaciones estables y saludables con ellos y quienes los rodean.

El documental

En 1990, previo a la célebre película para TV inspirada en la historia de la niña, y que la cadena CBS estrenó en 1992, la serie American Undercover de HBO estrenó el documental “Child of Rage: A Story of Abuse” (“Hija de la Ira: Una Historia de Abusos”), que mostró en pantalla a la propia Beth Thomas.

El registro está basado en las entrevistas del terapeuta Ken Magid con Thomas, además de imágenes del tratamiento de la menor y su rehabilitación parcial en un centro para niños.

En el video, que en la actualidad circula en plataformas como YouTube y se ha vuelto un material “de culto”, se ve a la niña en una actitud estremecedora, mientras confiesa en pantalla sus deseos de matar a sus padres, a su hermano -razón por la que ellos solían encerrarla con llave en su pieza durante la noche-; sus conductas de corte sexual con sus cercanos; las veces en que se ha autoinflingido heridas; y los abusos de manos de su padre biológico.

Durante la entrevista, la pequeña incluso detalla la pesadilla que vivió a manos de su progenitor cuando tenía apenas un año. “Cuéntame sobre tu padre biológico, ¿cómo era la pesadilla a la que haces referencia?”, le dice el experto, ante lo cual Thomas responde: “Cuando tocaba mi vagina, hasta que sangraba. Me dolía muchísimo (…) Él me pegaba, no era muy bueno conmigo”.

Tras su publicación, el documental se volvió en comentario obligado de los medios de comunicación, visibilizando la horrible batalla que tanto niños con RAD como sus padres deben vivir día tras día.

La recuperación

Tras diagnosticársele RAD, Beth comenzó a ser debidamente tratada por los especialistas con el fin de ayudarla a diferenciar entre el bien y el mal, poner término a sus conductas violentas y fortalecer sus vínculos afectivos.

Quien fue clave en su proceso de recuperación fue una terapeuta oriunda de Colorado (EE.UU.) que trabajaba con niños adoptados, llamada Connell Watkins. La psicóloga había alcanzado cierta fama por llevar a cabo terapias rupturistas con menores, a quienes les pedía “volver a nacer” para abrazar su nueva vida, lejos de su desorden mental.

Watkins les ofreció a Tim y Julie llevarse a Beth durante un tiempo y someterla a un intenso tratamiento de modificación del comportamiento, que incluyó severas restricciones. A modo de ejemplo, la pequeña debía pedirle permiso por todo lo que hacía y hacerse cargo de sus acciones. Tras un año de sesiones, Beth fue capaz de compartir una habitación con su madre y empezó a sentir empatía por los demás y a sentir remordimiento por lo que hacía, además, dejó de hacerse daño a sí misma. En medio de este proceso, Beth fue adoptada por una de las colaboradoras de Connell, Nancy Thomas, quien se encariñó con la menor durante su tratamiento.

No obstante, pese a su excepcional trabajo con Beth Thomas, Connell se haría dolorosamente célebre a mediados del año 2000, luego que en una de sus terapias intensivas de “renacimiento” su paciente de 10 años, Candance Newmaker, muriera asfixiada por una serie de mantas y cojines presionados por la terapeuta y sus ayudantes, según informó el diario español El País. Producto del delito, la experta debió pasar siete años en prisión.

Nueva vida

Tras su traumática infacia, Beth Thomas fue capaz de rehacer su vida y ayudar a otros niños que viven situaciones similares a la suya, según el medio australiano News.com.

Con el tiempo, la joven de actuales 32 años se convirtió en enfermera y en 2015 publicó un audiolibro junto a Nancy, titulado More Than A Thread Of Hope, en el cual relata su lucha.

El material fue publicado por la compañía de ambas, Families By Design, mediante la cual ayudan a otras familias integradas por niños que padecen RAD. Paralelamente, Beth recorre el mundo dando charlas sobre este desorden y cómo fue capaz de derrotarlo en vida, las cuales la han hecho acreedora de diversos premios.

A continuación, te dejamos con algunas fotos de Beth en la actualidad… ¿Qué opinas del impactante vuelco que tuvo su vida?