La ingeniosa lección que dio un supermercado alemán a sus clientes xenófobos

Un supermercado de Hamburgo tuvo una ingeniosa idea para entregarles una lección sus clientes más xenófobos, ya que muchos de ellos no están dispuestos a comprar productos que no fueran 100% alemanes. Por eso, decidieron darles de su propia medicina para enseñarles cuánto necesitan a los demás países del mundo.

Fue así como los encargados del Edeka retiraron todos los productos nacionales de sus estantes, dejando todo vacío, salvo algunos productos por aquí y por allá. Rápidamente todos comenzaron a preguntarse qué había ocurrido ¿estaban en huelga los trabajadores? ¿Se acercaba el fin del mundo y por eso no quedaban proviciones?

Además, en los deshabitados pasillos se podían leer letrenos con frases como: “Así de vacío se ve un estante sin extranjeros”, “Seremos más pobres sin diversidad” y “Este estante es bastante aburrido sin variedad”, informó el sitio informativo Vix.

Como era de esperarse, las reacciones de las personas comenzaron a surgir en redes sociales y se podía leer comentarios a favor y en contra de la medida. Sin embargo, quienes estaban a favor de este ejercicio fueron mayoría. “Quién no se convierte en extranjero en algún momento?”, decía uno de ellos.

Un representante de la tienda dejó clara la postura de la compañía frente al racismo y la xenofobia: “Edeka defiende la variedad y la diversidad. En nuestras tiendas vendemos mucha comida que se produce en varias regiones de Alemania. Pero sólo en conjunto con productos de otros países es posible crear una variedad única, la cual es valorada por nuestros clientes”.

EDEKA's (Germany) #superb anti-racist campaign emptying shelves of all products not made in Germany & replaced by a sign! pic.twitter.com/kfRMMo5u08

— Niko Georgarakos (@NikoGeorgarakos) August 23, 2017