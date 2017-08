Estos son los 4 destinos extranjeros preferidos por los chilenos para las Fiestas Patrias

Cada año, miles de chilenos esperan de manera expectante las Fiestas Patrias. El 2017 se vislumbra como uno particularmente especial, esto debido a que los días feriados se suman al fin de semana, alargando hasta 4 los días disponibles para celebrar o viajar.

De acuerdo a los datos de Despegar, la reconocida agencia online de viajes, los destinos preferidos por los chilenos que viajan al extranjero son: Río de Janeiro, Buenos Aires, Lima y Orlando.

Río de Janeiro es la ciudad de Brasil que más reservas hoteleras cuenta para estas Fiestas Patrias, esto es debido a los encantos que posee, tales como las playas de Copacabana, Ipanema y Leblon.

A nivel local, respecto a reservas hoteleras, Isla de Pascua ha presentado un crecimiento importante como destino para pasar estas Fiestas Patrias. Iquique, Puerto Varas y La Serena también se han alzado como destinos predilectos.

La preferencia por destinos nacionales tan variados entre sí, como Isla de Pascua, Iquique o Puerto Varas, muestra el interés de los turistas nacionales por conocer una geografía que sorprende con una amplia diversidad de climas, cultura, historia y de paisajes naturales, y que hacen de Chile un destino sumamente interesante de conocer.

Dado que falta alrededor de un mes para el “18”, las preferencias de viaje de los chilenos se inclinan en un 70% por destinos fuera del país. “A medida que nos acercamos a esa semana, la tendencia tenderá a equilibrarse, ya que los viajes dentro de Chile se planifican y compran con mayor cercanía a la fecha en que se quiere viajar”, comenta Dirk Zandee, Country Manager de Despegar Chile.

El furor por Brasil

Río de Janeiro, Salvador, Florianópolis son los destinos más reconocidos del país Mais Grande do Mundo, pero definitivamente no los únicos. En el último tiempo, playas no tan conocidas están siendo visitadas por los viajeros nacionales, por eso Despegar te entrega un par de recomendaciones para este “18”:

Baia do Sancho: está considerada una de las mejores del mundo. Este paraíso se encuentra en Fernando de Noronha, un archipiélago formado por 21 islas y situado en medio del océano Atlántico. La isla principal, que es la única habitada, cuenta con varias playas ideales para hacer buceo o snorkel, debido a la visibilidad de sus aguas y la variedad de la fauna marina.

Jericoacoara: es un pueblo de pescadores que ofrece impresionantes paisajes costeros y emocionantes actividades, todo en un ambiente de paz y aislado del mundo. Está ubicado a unos 300 kilómetros al oeste de Fortaleza y se caracteriza por su amplia playa, a la cual solo se accede luego de bajar de unas enormes dunas de arena. Desde allí se tiene una vista inigualable y se ven unas bellísimas puestas de sol.